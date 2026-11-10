El alcalde de Puertollano pide a Transportes medidas extraordinarias de protección para los usuarios del tren

El alcalde de Puertollano y presidente del PP local, Miguel Ángel Ruiz, y la secretaria general del PP de Ciudad Real y candidata al Congreso de los Diputados, Sonia González, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Puertollano y presidente del PP local, Miguel Ángel Ruiz, y la secretaria general del PP de Ciudad Real y candidata al Congreso de los Diputados, Sonia González, han solicitado este martes al Ministerio de Transportes, mediante una carta que el Ayuntamiento ha registrado en esta jornada, medidas "extraordinarias" de protección del empleo, de conciliación familiar y de movilidad para los viajeros y usuarios afectados por la interrupción del servicio ferroviario Madrid-Puertollano y Madrid-Andalucía tras el accidente de Urda.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa celebrada en Puertollano, en la que han estado acompañados por el alcalde de Brazatortas, Pablo Toledano, en representación de los alcaldes de la comarca.

Ruiz ha explicado que la misiva persigue "dos direcciones": por un lado, que se declare a Puertollano y a toda su comarca "zona afectada gravemente por emergencia de protección civil"; por otro, que se adopten medidas extraordinarias para la protección del empleo, la conciliación y la movilidad.

Entre ellas, el regidor ha citado el apoyo "desde el Ministerio de Trabajo" al teletrabajo temporal extraordinario para las personas que se desplazan a diario a Madrid, para que "dependiendo del trabajo que estén desarrollando en la capital, se pueda teletrabajar". También ha reclamado flexibilidad horaria y adaptación de la jornada laboral para quienes "están llegando tarde a sus trabajos y no pueden completar los horarios que inicialmente tenían establecidos".

Ruiz ha pedido, además, protección del empleo y de los ingresos: "Que no haya esa repercusión por llegar tarde ni sanciones a los trabajadores; que tengan asegurado el trabajo durante el tiempo que va a durar la interrupción del servicio ferroviario y que se ayude en los ingresos que se venían percibiendo".

Igualmente, ha solicitado ayudas económicas extraordinarias para compensar el sobrecoste que asumen las familias que se desplazan a trabajar a Madrid y, en algunos casos, hacia Andalucía o Córdoba, al tener que recurrir a otros medios de transporte. Y un plan especial de movilidad, ya que, a su juicio, los servicios que ofrece actualmente Adif "son insuficientes" para llegar a los distintos puntos de trabajo.

El alcalde ha subrayado que la situación afecta también a quienes llegan a Puertollano desde Andalucía y Córdoba para trabajar, y ha puesto como ejemplo a "profesores de conservatorio, de música, de danza, que no pueden llegar a nuestra ciudad como lo venían haciendo habitualmente y que no saben cuánto va a durar la situación extraordinaria de este servicio interrumpido".

"Lo que pedimos en primer lugar es que se tomen todas las medidas necesarias para que se reponga y vuelva a funcionar esta línea con todas las medidas necesarias de seguridad, y que mientras dura este proceso de reparación de la línea, se apruebe este plan extraordinario de medidas urgentes", ha afirmado.

EN JUEGO VIDAS HUMANAS Y PUESTOS DE TRABAJO

Ruiz ha asegurado que el PP "viene solicitando estas medidas urgentes desde el día siguiente" al accidente y que lo seguirá haciendo "hasta que se restablezca el servicio". Se ha alegrado de que otras administraciones se sumen, como la Junta de Castilla-La Mancha esta semana.

"Aquí lo que está en juego son infraestructuras y vidas humanas. Queremos un servicio de calidad como se tenía anteriormente, que la gente pueda subir al tren de forma segura. Pero sobre todo hay en riesgo muchos puestos de trabajo de gente que dejó su vida y estableció su vida en nuestra provincia", ha afirmado, para añadir que la situación "está poniendo en riesgo que mucha gente de nuestra provincia se tenga que volver a ir de aquí".

Por su parte, González ha destacado el conocimiento que tiene Ruiz de las infraestructuras por ser vicepresidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real con esa responsabilidad.

La candidata ha querido poner el foco en la situación de los trabajadores y las familias que dependen de la conexión con Madrid. "No podemos permitir que a la tragedia ferroviaria se sume también ahora un nuevo drama laboral y familiar para cientos de vecinos de nuestra provincia", ha dicho.

González ha recordado que hace una semana que el PP de Ciudad Real reclama estas medidas, entre ellas el teletrabajo temporal "cuando sea posible", flexibilidad horaria, protección del empleo y de los ingresos, y ayudas para afrontar gastos extraordinarios y transportes alternativos adaptados a los horarios de los trabajadores.

"Son propuestas concretas, razonables y, lo más importante, urgentes", ha dicho. "Hoy no queremos volver a explicar las soluciones; hoy queremos saber cuándo se van a poner en marcha. Mientras las administraciones hablan, hay trabajadores que siguen sin saber cómo van a llegar a sus puestos de trabajo, hay familias que no saben cómo van a organizarse y personas que están asumiendo gastos y dificultades que no les corresponden".

MENSAJE A LA JUNTA

González ha dado la "bienvenida" a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a esta reivindicación, que ayer "parece que se sumó", "sin ningún complejo", aunque ha recordado que el PP lleva "una semana ya pidiéndolas". Ha aclarado, no obstante, que "esto no va de quién lo pide primero", sino de que "las soluciones lleguen cuanto antes".

Al Gobierno de España le ha pedido que responda "de manera inmediata" a las solicitudes de los alcaldes y que concrete qué medidas adoptará. A la Junta, que "pase de las declaraciones a las gestiones" y "utilice esa posición institucional que tiene" para reclamar soluciones al Ejecutivo central.

En este contexto, ha asegurado que la recaudación de impuestos en la provincia de Ciudad Real "pasó de 580 millones de euros a superar los 1.000 millones", según ha dicho, en el periodo 2018-2023. "Solo se ha acordado el Gobierno de Sánchez de Ciudad Real para cobrar esos impuestos", ha afirmado. "Recaudar más no puede ser un fin en sí mismo", ha añadido.

EL ALCALDE ESPERA UNA HUELGA DE "ALCANCE MÍNIMO"

Por otra parte, el alcalde de Puertollano ha dicho este martes que espera que la huelga general convocada para este miércoles se desarrolle "de forma tranquila, sin incidentes" y que su alcance en la ciudad sea "mínimo".

A preguntas de los medios, el alcalde ha indicado que el Ayuntamiento ha establecido servicios mínimos "en todos los departamentos necesarios para el funcionamiento normal del Ayuntamiento".

El regidor ha calificado la huelga de "fuera de lugar" y ha asegurado que "no sabemos contra quién va realmente, si es contra el Gobierno, contra la oposición, contra el futuro Gobierno. No sabemos absolutamente nada". "Los sindicatos, en este caso, creo que querían movilizar a todas sus bases, están en su derecho, y yo espero que se desarrolle de forma tranquila, sin incidentes", ha señalado.

"Dentro del respeto, de la cordialidad, el que quiera hacer jornada de huelga que la haga y el que quiera ir a su puesto de trabajo que lo haga. Tenemos que tener las mismas libertades tanto para hacer huelga como para asistir cada uno a nuestro trabajo", ha añadido.

Ruiz ha augurado que la convocatoria "no va a ser muy seguida", porque "el sentir general de los trabajadores es que, independientemente de lo que se está reivindicando, la huelga viene fuera de tiempo y de lugar".