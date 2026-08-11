Alcalde de Sacedón reclama el cese de Sabrido como delegado del Gobierno por su posición sobre el trasvase

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. - DELEGACIÓN - Archivo

GUADALAJARA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, ha reclamado este martes de el cese del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, tras unas declaraciones de este sobre el trasvase Tajo-Segura.

Para Pérez Torrecilla, las palabras de Sabrido en las que advertía que el trasvase "nunca tendrá un fin si con ello se estrangula la economía" de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, y que Castilla-La Mancha es una región que "exige solidaridad pero que también es muy, muy solidaria", suponen traspasar una línea que hace imposible que Sabrido siga ejerciendo como máxima representación territorial del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

"No pedimos su dimisión porque no esperamos que quien demuestra semejante incomprensión del problema sea capaz de asumir voluntariamente la responsabilidad de sus palabras. Exigimos que sea cesado", ha declarado el primer edil de Sacedón. "Castilla-La Mancha merece un delegado del Gobierno que conozca la realidad de esta tierra y que, como mínimo, no justifique su sacrificio permanente para proteger intereses económicos ajenos", ha añadido.

Pérez Torrecilla considera especialmente grave que el delegado contraponga la protección de la economía levantina a la situación de la cabecera del Tajo.

"¿Y nuestra economía? ¿Y las empresas de Sacedón? ¿Y nuestro turismo, nuestros empleos, nuestros vecinos y nuestro futuro?", ha cuestionado el alcalde, planteando que "parece que para el delegado existe una economía que no puede ser estrangulada y otra que puede llevar décadas pagando la factura sin que pase absolutamente nada".

"A nosotros sí se nos puede estrangular. A nosotros sí se nos puede condenar a vivir junto a embalses esquilmados para mantener un modelo económico construido a cientos de kilómetros con un agua que no tienen", ha declarado.

El Ayuntamiento ha recordado que lleva años denunciando precisamente que Entrepeñas y Buendía son tratados como una reserva estructural al servicio del Levante y reclamando que la demanda se adapte a los recursos realmente disponibles, en lugar de convertir el agua del Tajo en una garantía permanente para una planificación económica ajena a la cuenca cedente.

"Lo verdaderamente escandaloso es que el representante del Gobierno en Castilla-La Mancha parezca asumir como prioridad que el Levante pueda mantener intacto su modelo económico, aunque para ello haya que seguir comprometiendo el nuestro", denuncia Pérez Torrecilla.

"Eso no es solidaridad. Solidaridad es ayudar cuando existe una necesidad. Convertir durante décadas a una comarca en suministradora obligatoria para que otra pueda seguir creciendo sin adaptar su demanda a sus recursos tiene otro nombre".

El alcalde rechaza además tajantemente que Sabrido utilice a Castilla-La Mancha para respaldar esa posición.

"Que no hable en nombre de Castilla-La Mancha. No tiene ningún derecho a presentar como voluntad de nuestra región seguir soportando indefinidamente el trasvase. Él representa al Gobierno de España en Castilla-La Mancha. No representa a Castilla-La Mancha ante el Gobierno de España. La diferencia es bastante importante y parece que conviene recordársela".

"Si quiere explicar y defender las decisiones del Gobierno que lo nombró, está en su derecho y además es su obligación institucional. Lo que no vamos a aceptar es que convierta a Castilla-La Mancha en coartada de esas decisiones y nos dé además lecciones de solidaridad mientras desde los municipios ribereños llevamos décadas viendo cómo nuestro principal recurso natural sale por el canal", ha añadido.

Sacedón ya había acusado anteriormente al delegado del Gobierno de mantener una posición "tibia, equidistante y colaboracionista" ante los intereses de la agroindustria levantina, después de que el Gobierno continuase autorizando derivaciones mientras permanecía pendiente la modificación de unas reglas de explotación que deberían haberse cambiado hace más de dos años.

Para Pérez Torrecilla, las nuevas declaraciones eliminan ya cualquier equidistancia: "Ahora sabemos perfectamente dónde está. Cuando habla de evitar que se estrangule una economía mientras acepta que continúe el sacrificio de la nuestra, está estableciendo claramente qué territorio considera prioritario. Y alguien que piensa así no puede pretender hablar en nombre de Castilla-La Mancha, no está a la altura del cargo".