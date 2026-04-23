El alcalde de Seseña muestra la consternación de todo el pueblo ante el posible asesinato machista

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TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Seseña, Jaime de Hita, ha mostrado la consternación de todo el pueblo ante el posible caso de violencia machista que se investiga en la localidad, y que deja una mujer fallecida.

En declaraciones a Europa Press, ha apuntado que todavía falta mucha información al respecto, por lo que ha querido mostrar prudencia.

Agentes de la Policía Judicial se encuentran en estos momentos en el lugar del hallazgo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, que trabajan con la hipótesis de dos sucesos relacionados.

En un primer momento, en la madrugada de este jueves, servicios médicos atendieron a un joven de unos 20 años inconsciente en la calle, con signos de haber sido agredido. Poco después, se recibió un segundo aviso desde un domicilio cercano en el que una mujer pedía auxilio.

Una vez en el hospital, tras recobrar la conciencia, el joven de 20 años prestó declaración. Los agentes, al ver que el agredido guardaba relación con la mujer que pidió auxilio, se personaron en el domicilio, donde encontraron el cadáver de la mujer con heridas de arma blanca y a un varón ahorcado.