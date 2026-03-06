El alcalde de Talavera apela a la Junta para que impulse la plataforma logística "que tantas veces ha prometido"

TOLEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha apelado a la Junta para que dé "el impulso definitivo" a Talavera y tenga la plataforma logística "que tantas veces ha prometido" y que el Gobierno nacional siga apostando "por los nudos logísticos de la zona del eje Madrid-Lisboa-Talavera de la Reina", algo que beneficiará al polígono Torrehierro, que cada vez recibe más solicitudes de empresas que desean implantarse en la zona.

Así lo ha explicado este viernes el alcalde en la visita que ha girado al grupo logístico Carosan junto al presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, y otros cargos del partido, donde ha dejado claro que cuenta con el apoyo de Núñez para "todo lo que necesita Talavera".

En ese sentido, ha augurado que en 2027 el crecimiento de la ciudad será aún mayor, y se ha mostrado seguro de que Paco Núñez será presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y continuará interesándose por las necesidades de los talaveranos y de los empresarios de la ciudad.

Sin embargo, Gregorio ha indicado que el Ayuntamiento, muchas veces "se siente huérfano" de visitas institucionales, por lo que ha agradecido al presidente regional del PP que se haya desplazado hoy a Talavera para estar cerca de los empresarios talaveranos.

"Nosotros necesitamos a los empresarios y emprendedores y seguiremos apoyándolos desde el gobierno municipal, pero con la ayuda de la Junta llegaríamos mucho más lejos", ha dicho Gregorio.

GRANDES LOGÍSTICAS

El alcalde ha mostrado a su vez su gratitud al grupo Carosan "una de las grandes empresas logísticas de Castilla-La Mancha y de España" que se ubica en Talavera en el polígono de Torrehierro con un gran volumen de negocio, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Gregorio ha dejado claro su apoyo incuestionable a los empresarios, "que son los que crean empleo y generan crecimiento económico y social".

Por otra parte, se ha referido al descenso de las cifras del paro en 133 personas en el mes de febrero, gracias "a los empresarios, a su capital y a su trabajo para que ciudades como Talavera sigan creciendo", ha finalizado.