Alcalde de Talavera asegura que desde el Ayuntamiento serán "más rápidos que la Junta con META"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asegurado que desde la Administración local serán "más rápidos que la Junta de Comunidades con META y con todos los temas que tenemos en Talavera".

Así ha respondido este jueves a las preguntas de la prensa, y ha asegurado que "META va a ser una parte importante de ese resurgir de nuestra ciudad", según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

"Desde el Ayuntamiento, con los arquitectos y el equipo técnico que tenemos trabajaremos lo más rápido posible para que cuando se nos presente el proyecto básico, que todavía no tenemos, se den las licencias lo más rápidamente posible", ha asegurado el primer edil de la Ciudad de la Cerámica.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento está trabajando "en cubrir todas las bajas que hay" en la institución municipal, señalando que se trata de bajas de personas que se han jubilado, especialmente "en el área de urbanismo y en el área de servicio técnico, oficina técnica".

"Cada vez tenemos más PAUS, más proyectos constructivos, y cada vez hay más empresas que se quieren instalar en Torrehierro, no solamente META, a lo que se sumará el tren de alta velocidad, que cualquier día esperemos que tengamos una buena noticia", ha declarado Gregorio.

LOS PROYECTOS DE LA JUNTA

El alcalde ha insistido en que desde el Ayuntamiento se gestionará con mayor rapidez que desde la Administración autonómica "porque aquí estamos esperando todavía muchísimos proyectos que están en el limbo, como el Centro de Tecnificación de Piragüismo, o el desdoblamiento de la antigua N-V", mientras que el Consistorio está "intentando agilizar otros que son importantes para nosotros y esperemos que vean la luz pronto, como es el Palacio de Justicia, o la Facultad de Ciencias".

En este sentido, ha destacado el incremento de las licencias municipales: "En el ayuntamiento han crecido las licencias un 30 por ciento, y se están dando más licencias que en todo el periodo de Agustina García Élez".

"Por lo tanto algo bien están haciendo nuestros funcionarios, nuestros trabajadores de ayuntamiento y este equipo de gobierno, porque cada vez se dan más licencias y se está trabajando más en Talavera. Yo creo que la ciudad en este momento está empezando a resurgir y eso es una cosa importante", ha afirmado José Julián Gregorio.

APOYO A CEUTA

Por otro lado, el alcalde ha anunciado que desde el Ayuntamiento se realizará una convocatoria en apoyo a Ceuta, el día 2 a las 20.00 horas, abierta a todos aquellos que quieran adherirse.

"Creo que estamos en un momento muy importante en nuestro país y me parece que las clases políticas debemos demostrar que estamos unidos".

En ese sentido, ha reiterado que "la unidad es buena" y así lo deberían demostrar los grandes partidos políticos de España. "No se trata de atacar a nadie, sino apoyar a una ciudad que en este momento está sufriendo unas consecuencias muy graves", ha asegurado.