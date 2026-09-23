El alcalde de Talavera califica de "gran noticia" la autorización para construir el nuevo edificio judicial

Archivo - El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio - AYTO TALAVERA - Archivo

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha calificado de "gran noticia para Talavera" que el Consejo de Ministros haya autorizado la contratación de las obras del nuevo edificio judicial de la ciudad, que cuentan con un presupuesto base de licitación de 16,74 millones de euros y un valor estimado de 13,84 millones de euros. Se contempla un plazo de ejecución de 46 meses.

"Talavera merece un Palacio de Justicia moderno, algo que veníamos demandando desde hace muchos años y por fin va a ser una realidad".

Se trata, ha dicho Gregorio, de una infraestructura necesaria para mejorar el servicio público de justicia "y para que los profesionales y los ciudadanos puedan contar con unas instalaciones adecuadas", por lo que el alcalde ha destacado que no se trata sólo de un edificio nuevo, "sino de una mejora real en la calidad de los servicios que se prestan".

Gregorio ha reivindicado la importancia de que este proyecto avance y ha señalado que "Talavera precisa de unas instalaciones judiciales acordes con las necesidades de la ciudad". En este sentido, ha apuntado que la futura sede permitirá reunir en un único edificio los servicios judiciales que actualmente se encuentran repartidos en tres inmuebles y albergará el Tribunal de Instancia de Talavera.

"Hoy damos un paso importante, pero lo que queremos es que se traduzca cuanto antes en una realidad", dado que esta infraestructura es una gran demanda de todos los profesionales de la justicia, que cuenta con el respaldo del equipo de Gobierno.

Gregorio ha recordado que el Ayuntamiento de Talavera cedió el solar de 4.559 metros cuadrados situado en la avenida de la Constitución para hacer posible esta infraestructura, "que esperamos colme las necesidades de todos los profesionales de la justicia y de los usuarios".

El alcalde ha incidido en que la nueva infraestructura permitirá superar los problemas de falta de espacio que presentan las instalaciones actuales, ya obsoletas "y Talavera está preparada para atender el crecimiento futuro de la planta judicial".