El alcalde de Toledo confirma que la ciudad podría albergar un evento de WOW a partir del próximo año

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez (i) y el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria (d), durante una reunión en el Despacho de Alcaldía, en el Ayuntamiento de Toledo. - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confirmado que la ciudad podría albergar un evento de WOW, la promotora en España de la Ultimate Fighting Championship (UFC), "a partir del año que viene", después de que el campeón hispanogeorgiano de la UFC, Ilia Topuria, haya desvelado esta posibilidad.

Tras las declaraciones de Topuria en un desayuno organizado en Madrid por el Foro de la Nueva Economía, Velázquez, a preguntas de los medios este martes, ha confirmado que al equipo de Gobierno le gustaría tener un evento de WOW en la capital regional, que se celebraría en la plaza de toros.

"Existe la posibilidad de que, dentro de WOW, Toledo pueda tener una velada como ya las han tenido otras ciudades como Alicante, Zaragoza y Madrid. Nos gustaría, hay público objetivo y sería un éxito de la ciudad", ha afirmado el primer edil.

Un evento que, en todo caso, ha situado a partir del próximo año 2026 porque "lleva mucho trabajo" en su organización.