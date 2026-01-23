El alcalde de Toledo destaca el legado de San Ildefonso en una jornada marcada por el recuerdo y el reconocimiento - AYTO TOLEDO

TOLEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha felicitado este viernes a todos los toledanos en el Día de San Ildefonso, patrón de la ciudad, en una jornada festiva que este año viene marcada por el recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba.

También, ha dicho, por el reconocimiento a las personas e instituciones que esta tarde serán galardonados en el acto de Honores y Distinciones en el Teatro de Rojas, "por su contribución a engrandecer Toledo y que continúan aportando su valor al desarrollo y prestigio de la ciudad", al tiempo que ha tenido un recuerdo especial para aquellas personas reconocidas a título póstumo, remarcando que "su legado y su espíritu permanecen vivos" y que el homenaje supone "un acto de justicia".

Antes del inicio de la misa en honor a San Ildefonso en la Catedral Primada, el alcalde ha trasladado de nuevo "nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas" del citado accidente, así como un mensaje de apoyo y deseos de pronta recuperación a las personas que permanecen hospitalizadas.

Aunque la ciudad ya no se encuentra en luto oficial, Velázquez ha subrayado que el Ayuntamiento mantiene un "luto moral", motivo por el cual se ha decidido suprimir el tradicional cóctel que se suele celebrar tras la entrega de reconocimientos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, Velázquez ha destacado la importancia de este día como una fecha clave para Toledo, al recordar la figura del patrón como "esencial en la historia de la ciudad desde su fallecimiento en el año 667" y como parte fundamental del periodo de mayor relevancia histórica de la sede regia toledana.

En este sentido, ha recordado que el acto institucional se desarrollará en el Teatro de Rojas, un espacio cargado de simbolismo que este año celebra su 450 aniversario desde que comenzaran las representaciones teatrales en el antiguo Corral de Comedias del Mesón de la Fruta, transformado a mediados del siglo XIX en el edificio actual.

Además, en este 2026, se conmemora también el centenario de la creación de la Medalla de Oro la Ciudad, "acordada por el Ayuntamiento tras un intenso debate político y social", aunque su primera concesión se materializó en 1929 a la Virgen del Sagrario.

El alcalde ha concluido destacando que se trata de "un día muy especial para felicitarnos como ciudad", y ha pedido al patrón que "proteja a Toledo, a todos los toledanos y a quienes nos visitan", así como que ayude a que los proyectos colectivos e individuales salgan adelante, "porque eso, sin duda, será bueno para Toledo".