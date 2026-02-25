Alcalde Toledo destaca el papel de diseño, oficios y artesanía en la candidatura a Capitalidad Europea de la Cultura

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en la inauguración de las XV Jornadas de Diseño de la Escuela de Arte. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la concejala de Cultura, Ana Pérez, han participado este miércoles en la inauguración de las XV Jornadas de Diseño de la Escuela de Arte 'Toledo' que se celebran hasta el próximo viernes bajo el lema 'Creer/Crear' y que han contado también con la participación de Devota&Lomba.

Durante su intervención, el alcalde ha agradecido la labor del equipo directivo y del profesorado de este centro, con el que el Consistorio mantiene "una estrecha colaboración", y ha recordado que tanto el diseño como la artesanía y los oficios que son marca Toledo y Marca España "son pieza fundamental en el proyecto para que Toledo sea Capital Europea de la Cultura en el 2031", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, Velázquez ha avanzado que el 12 de marzo, la ciudad presentará el proyecto al Ministerio, recordando que "Toledo no puede renunciar a lo que ha sido para conseguir transformar la ciudad a través de la cultura e irradiar luz a Europa", como ya lo consiguió en plena Edad Media con la Escuela de Traductores.

El alcalde se ha mostrado optimista con respecto a las opciones de Toledo para convertirse en Capital Europea de la Cultura, "un camino que ya merece la pena en un ejercicio de participación y reflexión conjunta y con ese espíritu de concordia que hoy necesita Europa para afrontar los retos compartidos", ha señalado Velázquez.

Por último, el alcalde ha animado al alumnado y a los participantes a aprovechar al máximo estas jornadas, "porque son un privilegio y una oportunidad para una juventud creativa, innovadora y moderna, imprescindible para el presente y futuro de Toledo", ha concluido.