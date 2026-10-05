Alcalde de Toledo dice que Sánchez está "acorralado" y confía en que los españoles voten un gobierno "responsable"

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en la presentación del Campeonato Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Foto de archivo. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO - Archivo
TOLEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha decidido adelantar elecciones generales al verse "acorralado", y ha celebrado que "por fin" los españoles vayan "a poder elegir a un Gobierno responsable que gobierne".
Tras el anuncio de Sánchez, el también presidente provincial del PP de Toledo se ha mostrado confiado en que los españoles "van a estar a la altura de las circunstancias y van a votar por un Gobierno responsable, que no plantee ocurrencias ni soluciones fáciles a problemas complejos y un Gobierno con personas al frente en las que se pueda confiar. Es lo que en estos momentos necesita España".
"La convocatoria de elecciones anticipadas es consecuencia de un gobierno y un presidente completamente acorralado por la incompetencia, por la corrupción, por los escándalos y acorralado por la incapacidad de gobernar, como pudimos ver con esa treta electoral para tratar de aprobar en media hora lo que no fueron capaces en ocho años", ha denunciado el regidor toledano.
Y es que, a juicio de Velázquez, Sánchez "tiene que seguir dando explicaciones por lo que todavía hoy está pasando en Ceuta y esa vinculación con Marruecos".
"¿Qué le debe Pedro Sánchez y el Partido Socialista a Marruecos?", se ha preguntado Velázquez, que ha añadido que el Gobierno central "tiene todavía a los familiares del presidente imputados y prácticamente condenados, tanto a su mujer como a su hermano, y a sus manos derechas en el partido a punto de entrar en prisión. Uno de ellos ya condenado para muchos años, como es Ábalos", ha concluido.