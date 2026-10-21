El alcalde de Toledo encabezará la lista al Congreso de los Diputados del PP por la provincia

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en el debate sobre el estado del municipio - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez encabezará la lista al Congreso de los Diputados del PP en la provincia de Toledo, a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Una decisión adoptada tras la petición realizada por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la que el alcalde ha agradecido profundamente, han informado los 'populares' en nota de prensa.

Asimismo, Velázquez ha reconocido que España "atraviesa el momento más decisivo de su historia reciente y es hora de afrontar con valentía los importantes retos a los que se enfrenta nuestro país, cada uno desde nuestra posición", al tiempo que ha subrayado que "seguiré siendo alcalde de Toledo".

De hecho, Velázquez ha incidido en que se trata de "una extraordinaria oportunidad para que Toledo y su provincia aceleren su transformación en positivo, se escuche nuestra voz en el congreso y consigamos las importantes infraestructuras paralizadas desde hace años, por el gobierno de Pedro Sánchez".

Por lo tanto, el comité electoral de la provincia de Toledo ha propuesto al comité nacional electoral del PP que Carlos Velázquez encabece la lista al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones nacionales que se celebrarán el 29 de noviembre.

La lista electoral completa propuesta se compone de Carlos Velázquez como número uno. Le suceden Carolina Agudo, secretaria general del PP de Castilla-La Mancha; José Manuel Velasco, concejal del Ayuntamiento; Soledad Frutos, alcaldesa de La Puebla de Montalbán; Javier Gil, de Talavera de la Reina y María Gema Guerrero, alcaldesa de Villatobas.

Como suplentes, Jaime de Hita, alcalde de Seseña; Patricia Gutiérrez, vicesecretaria nacional de voluntariado y vicesecretaria de Nuevas Generaciones y Jaime Santos, alcalde de La Villa de Don Fadrique.

Por otro lado, la lista al Senado estará encabezada por Agustín Conde. Como suplentes, Almudena González, alcaldesa de Esquivias y Francisco López, alcalde de Madridejos.

Como número 'dos', Pilar Alía, y como suplentes Jesús Guerrero, alcalde de Argés y Paula Gómez, secretaria de Nuevas Generaciones de Talavera de la Reina.

Como número 'tres' al Senado, Vicente Tirado y como suplentes, Julia Sanz, alcaldesa de Polán y Alberto López, secretario provincial de NNGG de la provincia de Toledo.