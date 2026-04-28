Alcalde Toledo pide actuar en el Tajo tras rechazo del TS al recurso de Diputación Alicante sobre caudales mínimos

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha reclamado una actuación decidida del Gobierno de España en materia hídrica tras conocerse la nueva decisión del Tribunal Supremo que avala la planificación del Tajo y rechaza el recurso de la Diputación de Alicante sobre los caudales mínimos.

En este sentido, Velázquez ha señalado que "no hacen falta más sentencias ni más jurisprudencia en este asunto, lo que la situación actual requiere son decisiones políticas claras y actuaciones concretas".

En una entrevista con Radio Castilla-La Mancha recogida por Europa Press, ha criticado que el actual Ejecutivo central "ha prometido en numerosas ocasiones acabar con el trasvase Tajo-Segura, pero, sin embargo, está batiendo récord de envíos de agua desde la cabecera del Tajo a otras comunidades autónomas".

De esta forma, el alcalde ha insistido en que lo importante en este asunto "es actuar". "No podemos seguir instalados en el debate permanente mientras no se toman medidas efectivas".

De este modo, ha reiterado la posición del Ayuntamiento de Toledo basada en la solidaridad entre los territorios, "tal y como recoge la Constitución, pero con una condición clara, siempre que se cubran las necesidades de la cuenca cedente".