El alcalde de Toledo pide a la oposición que se abstenga en los presupuestos: "Estamos a tiempo de ser coherentes"

TOLEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha pedido a los grupos de la oposición que se abstengan de cara a la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de la ciudad de 2026, ya que se han aceptado "gran parte" de sus enmiendas. "Estamos a tiempo de que algunos de los grupos sean coherentes y se abstengan".

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa para informar de los acuerdos aprobados en el Consejo de Administración del Consorcio ha deseado que, tras la comisión de Hacienda celebrada este lunes, en el debate para su aprobación final, tanto PSOE como IU se abstengan. "Ojalá", ha manifestado.

Ha tildado este presupuesto como muy positivo, "el más grande de la historia del Ayuntamiento de Toledo", con casi 120 millones de euros, e "inversiones verdaderamente importantes para la ciudad". "Damos un paso adelante importante y cumplimos también en este pacto de gobierno con ese compromiso con los toledanos de dar a la ciudad y a los toledanos un gobierno sólido, estable y duradero", ha afirmado.

QUEJAS DE VECINOS DE HOMBRE DE PALO

Respecto a las quejas de vecinos de la calle Hombre de Palo, Velázquez ha mostrado empatía por este colectivo --tras reunirse con ellos-- por las molestias que se les pueda causar "sobre todo los días que hay mucha afluencia de público".

No obstante, ha señalado que le llama la atención que cuando no se han tomado medidas, "no se han manifestado", y ahora que se están tomando, sí se manifiestan.

Entre ellas, ha aludido Velázquez, aparcamientos reservados en la plaza de San Marcos por las tardes, facilidad para moverse libremente por el casco o la ordenanza que entra en vigor en enero que limita "los grupos en la calle Hombre de Palo a un máximo 30 personas".

Con todo, ha afirmado que detrás de estas protestas "hay intereses electoralistas", desde "Izquierda Unida, Podemos o Ganemos". Estas protestas, ha afirmado, las protagonizan "muchas personas conocidas políticamente que no viven en el casco", que "han tenido responsabilidades de gobierno en este ayuntamiento" y que se han caracterizado "por no poner en marcha ninguna medida" en este ámbito.