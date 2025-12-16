Las obras de las 18 viviendas en Alamillos del Tránsito en Toledo podrían comenzar antes del verano de 2026

Edificio de Alamillos del Tránsito en Toledo - AY TOLEDO

TOLEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Toledo ha culminado el primer proyecto para construir 18 viviendas en el edificio de Alamillos del Tránsito en régimen de 'cohousing', que se ha entregado a la Diputación de Toledo, institución que lo sacará a licitación alrededor del mes de febrero. La intención del Consistorio toledano es que las obras comiencen en el mes de junio.

Así lo ha manifestado el alcalde y presidente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Carlos Velázquez, junto al gerente, Jesús Corroto, en rueda de prensa para informar de los acuerdos aprobados en el Consejo de Administración del Consorcio.

Este primer proyecto lleva aparejada una inversión de 400.000 euros y será "un núcleo importante de vivienda" con 70 nuevas plazas de aparcamiento que serán para residentes, enfocadas principalmente para jóvenes en régimen de 'cohousing', la primera experiencia de estas características en la ciudad, que consiste en que el ciudadano dispone de una vivienda privada y comparte espacios comunes.

Se construirán inicialmente 18 viviendas y se sumarán 10 más, lo que harán un total de 28 unidades. Se dividen en tres núcleos, cada uno con seis unidades que tienen baño privado en cada una de las habitaciones, y una zona común en cada uno de los tres núcleos, con cocina y salón.

En cada unidad podrían vivir como máximo dos personas. Corroto ha señalado que con este proyecto a futuro se demostrará que se puede vivir en el Casco, con incentivos como "suelo radiante" y aparcamiento, con el objetivo de que la zona de la Judería "esté llena de jóvenes", en un espacio que "a partir de las seis de la tarde no tiene tanta afluencia de gente".

Se protegerá para ello los restos arqueológicos del edificio, manteniendo su fachada, apoyándose sobre los muros existentes y no se va a hacer excavación que perjudique el patrimonio de la ciudad. Es un edificio que albergaba unas antiguas escuelas y lleva más de 50 años en desuso.

En relación a conseguir que el centro histórico toledano incremente su población joven, tanto el alcalde como el gerente del Consorcio se han alegrado del aumento de población en el Casco Histórico de la ciudad en 276 personas, con datos de octubre de este año del padrón.

Por otro lado, Velázquez ha desvelado que la oferta formal presentada por el Ayuntamiento toledano para adquirir el edificio de la antigua escuela de enfermería por 2,4 millones de euros y convertirlo en una residencia para estudiantes universitarios ha sido aceptada por la Tesorería General de la Seguridad Social.

INCREMENTO DE PRESUPUESTOS

El Consorcio de Toledo contará con un 13% más de presupuesto para 2026, pasando de 4,1 millones euros a más de 4,7 millones de euros.

Corroto ha señalado la importancia del programa de Vivienda e Infraestructuras en estos presupuestos que, con 2,18 millones de euros de inversión, supera el 46 por ciento del gasto total y supone un incremento del 30 por ciento con respecto al año anterior.

Durante su intervención, Corroto ha afirmado que "ya están trasferidas el 70 por ciento de las subvenciones" a los ciudadanos, lo que demuestra "agilidad en los trámites y se refleja en la confianza que los ciudadanos tienen en esta Institución".

Este presupuesto fomenta también el programa de actividades culturales, especialmente importantes en la celebración del 25 aniversario de esta institución.

Se están preparando actividades culturales especiales como la posibilidad de abrir las torres y azoteas de edificios rehabilitados, para comprobar cómo ha cambiado la imagen de los tejados del Casco Histórico "gracias al trabajo de rehabilitación del Consorcio".

Asimismo, ha presentado un nuevo logo del 25 aniversario de la Institución, la realización de un libro, entrevistas, la celebración de un Congreso de Patrimonio en la Ciudad y una nueva edición de Laboratorio de Talentos, entre otras actividades.

En este sentido, las rutas de Patrimonio Desconocido también serán protagonistas en este 2026, con más de 112.000 euros, que permitirán a los ciudadanos interesados acceder gratuitamente a más de 16 itinerarios y cinco espacios visitables. Unas rutas que atraen cada año a cerca de 200.000 visitantes, cifra que crece tras la incorporación del Salón Rico a los recorridos en 2024.