Alcalde de Toledo pone énfasis en la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales en su visita a Toledo (Ohio)

El alcalde de Toledo (Ohio), Wade Kapszukiewicz, entrega las llaves de la ciudad a Carlos Velázquez. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, participa en la visita institucional a la ciudad hermana de Toledo (Ohio) en busca de nuevas oportunidades comerciales y de desarrollo para nuestra ciudad.

Velázquez ha agradecido al alcalde de Toledo (Ohio), Wade Kapszukiewicz, a los responsables del Gobierno municipal, a los concejales y al conjunto del Ayuntamiento la "extraordinaria acogida" a la delegación toledana y "todo lo que han cuidado esta visita", según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El alcalde ha destacado la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones entre Toledo y Toledo (Ohio), dos ciudades unidas por una histórica relación de amistad, que tiene su origen en 1934, cuando ambas localidades impulsaron el primer hermanamiento de la historia, y que sigue vivo casi un siglo después.

Durante la jornada, Velázquez ha visitado la planta de tratamiento de aguas de Toledo (Ohio), una de las instalaciones de referencia en Estados Unidos y que presta servicio a más de un millón de personas. Una visita que ha permitido conocer fórmulas, técnicas y sistemas de última tecnología para su posible aplicación en nuestra ciudad.

En este contexto, la delegación española ha tenido la oportunidad de explicar los proyectos que desarrolla actualmente el Ayuntamiento para recuperar el río Tajo a su paso por la ciudad, como el Plan de Vertidos Cero. "El río Maumee atraviesa Toledo (Ohio), igual que el Tajo atraviesa nuestra ciudad, y ellos, al igual que nosotros, están llevando a cabo una importante regeneración de sus márgenes y trabajando para conseguir un río más limpio y menos contaminado", ha destacado el alcalde.

VISITA AL AYUNTAMIENTO Y A LA 'PLAZA DE TOLEDO, ESPAÑA'

Tras la visita a las instalaciones de tratamiento de agua, la delegación se ha desplazado al Ayuntamiento de Toledo (Ohio), donde el alcalde Wade Kapszukiewicz y varios miembros de la Corporación municipal han mostrado a la delegación española sus dependencias y el funcionamiento de la administración local. Durante el encuentro han podido conocer la organización territorial de la ciudad, los diferentes distritos en los que se estructura, el trabajo de los empleados municipales y la prestación de los distintos servicios públicos.

"Compartir experiencias entre dos ayuntamientos que, pese a encontrarse a miles de kilómetros de distancia, afrontan muchos desafíos comunes es tremendamente enriquecedor", ha afirmado Velázquez.

Posteriormente, la delegación ha visitado la plaza de Toledo, España, un espacio que simboliza los profundos vínculos existentes entre ambas ciudades y donde se ha realizado una fotografía de familia y diversos encuentros con medios de comunicación estadounidenses.

La jornada ha concluido con un acto institucional y una cena de gala que ha permitido reafirmar públicamente la voluntad de ambas ciudades de continuar fortaleciendo una relación histórica y pionera. Durante este acto, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha entregado a su homólogo americano, la llave de la ciudad, y una réplica de lo que fue la primera piedra de la Catedral de Toledo, con motivo del VIII Centenario del templo.

La agenda continuará mañana con una visita a la Universidad de Toledo, para explorar nuevas vías de colaboración cultural y educativa.