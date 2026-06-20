Alcalde de Toledo reivindica una "ciudad pionera en el rugby" en la presentación del Ciudades Patrimonio de la Humanidad

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en la presentación del Campeonato Ciudades Patrimonio de la Humanidad. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha participado este sábado en la presentación de la tercera edición del Campeonato de Rugby de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, una cita deportiva que este año se celebra en la capital regional tras las ediciones anteriores disputadas en Segovia y Tarragona.

Durante su intervención, Velázquez ha mostrado su satisfacción por que Toledo sea la ciudad anfitriona de este evento, que reúne a equipos masculinos, femeninos e inclusivos procedentes de distintas ciudades Patrimonio de la Humanidad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, ha destacado la incorporación del patrocinio de Canterbury y la presencia de Jaime Nava, excapitán de la selección española de rugby y una de las figuras más reconocidas de este deporte en nuestro país.

El alcalde ha subrayado la estrecha vinculación histórica de Toledo con el rugby, recordando que la ciudad fue escenario del primer partido disputado en España, "no muchas personas conocen que el primer partido de rugby de toda España se celebró aquí, en Toledo, en la Escuela Central de Educación Física, impulsado por la Academia de Infantería, es un hecho histórico que debemos poner en valor y que demuestra que Toledo ha sido pionera en muchos ámbitos, también en el deporte", ha señalado.

Para Velázquez, la celebración de este campeonato en Toledo tiene un significado especial por tratarse de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad que representa valores de convivencia, encuentro y diálogo, principios que también forman parte de la esencia del rugby, "si algo caracteriza a este deporte es la convivencia, el respeto, el trabajo en equipo y la capacidad de generar espacios de encuentro entre personas y ciudades diferentes, son valores que encajan perfectamente con la identidad de Toledo", ha afirmado.

Asimismo, el alcalde ha agradecido el trabajo realizado por el Club Rugby Toledo y por todas las instituciones implicadas en la organización del evento, destacando el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del deporte y de iniciativas que contribuyen a proyectar la imagen de la ciudad.

Por su parte, el presidente del Club Rugby Toledo, Ricardo Martínez, ha destacado la importancia de acoger un campeonato de estas características y ha explicado que la competición se desarrollará en la modalidad de rugby 7, disciplina olímpica caracterizada por su dinamismo y ritmo de juego.

En total participarán doce equipos, seis masculinos y seis femeninos, procedentes de ciudades como Cuenca, Tarragona, Santiago de Compostela, Úbeda, Alcalá de Henares y Toledo.

Martínez ha animado a los ciudadanos a acercarse a la Escuela de Gimnasia para disfrutar de una jornada deportiva que contará además con zona de ocio, música y actividades complementarias para todos los públicos.

El torneo cuenta también con la participación de Jaime Nava, quien ha destacado la apuesta de Toledo por el rugby y por el deporte en general, "el rugby está viviendo un momento de crecimiento muy importante, especialmente en el ámbito femenino, España supera ya las 40.000 licencias y el Mundial de 2027, en el que volverá a estar presente nuestra selección, puede marcar un punto de inflexión para el desarrollo de este deporte", destacó.

Finalmente, el alcalde de Toledo ha invitado a todos los toledanos a asistir al campeonato y descubrir un deporte que combina espectáculo, compañerismo y valores, "quienes se acerquen a la Escuela de Gimnasia podrán disfrutar de partidos dinámicos y emocionantes.

Y quienes todavía no conozcan el rugby tendrán una magnífica oportunidad para descubrir un deporte que estoy seguro de que les va a apasionar".