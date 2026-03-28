El alcalde de Las Valeras apoya la reivindicación de las mujeres que piden participar en la fiesta de Moros y Cristianos

Fiesta de Moros y Cristianos de Las Valeras - JCCM

CUENCA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Las Valeras, Daniel Pérez Osma, comparte la reivindicación de las mujeres de la localidad que quieren participar plenamente en la fiesta de Moros y Cristianos de esta localidad conquense y ha pedido a la asociación que reúne a las hermandades que organizan esta celebración que se siente con ellas de cara a buscar una solución.

En declaraciones a Europa Press a raíz de lo ocurrido en la Semana Santa de Sagunto, que podría perder su título de Interés Turístico Nacional por vetar la participación de mujeres en la Cofradía de la Purísima Sangre, Pérez Osma prefiere no comparar casos, porque cada celebración tiene su idiosincrasia, pero en lo que se refiere a los Moros y Cristianos valerosos, donde solo los hombres participan como soldados, ha pedido que al menos se produzca una reunión, algo a lo que las hermandades, hasta el momento, se han negado.

El alcalde explica que el Ayuntamiento no se encarga de la organización de la fiesta, declarada de Interés Turístico Regional, "pero lo que sí que hemos hecho es no dar subvención a esta asociación y así seguirá hasta que, al menos, se sienten a hablar".

Pérez Osma asegura que entiende "la postura del colectivo femenino y yo mismo la comparto, porque la fiesta tiene que ser lo más inclusiva posible", y afirma que él ha defendido que se permita a la mujer participar en las filas "antes incluso de que se iniciara este movimiento", pero lo que también pide es que "esto no sirva para enfrentar a nadie ni dividir el pueblo".

"Es una tradición de 500 años y tienen que ser ambas partes las que se sienten, porque siempre hay formas de poder solucionarlo", insiste el alcalde, que reitera que no hay que comparar las fiestas de un sitio con las de otro, pero sí que tiene en mente lo que ocurrió con Las Turbas de Cuenca, que estuvieron vetadas a mujeres y hoy está totalmente normalizada su participación, que además es masiva.

"Es cierto que esto es algo que ahora está generando mucha polémica, pero cuando se produzca se va a llevar con la mayor tranquilidad posible y todo el mundo se va a acostumbrar", opina el primer edil, que no teme que sus Moros y Cristianos puedan perder su declaración de Interés Turístico Regional.

Finalmente, el primer edil valeroso ha asegurado que él siempre invitará a las mujeres a participar en el "reo del alcalde" de las fiestas y ellas tendrán su apoyo si quieren participar de moras y cristianas, "respetando siempre la uniformidad", en este acto y en cualquier otro desfile que se produzca en la vía pública.