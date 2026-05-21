Alcaldes, portavoces, concejales y afiliados del PP impugnan la gestora de Cuenca y reclaman un Congreso provincial

Presentación de las impugnaciones en la sede provincial del Partido Popular. - DEMOCRACIA PP CUENCA

CUENCA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes, portavoces, concejales y afiliados del Partido Popular de Cuenca han presentado este jueves, en la sede provincial, 72 impugnaciones en las que piden que "cesen de inmediato" las funciones de la actual gestora y que se convoque el Congreso provincial de la formación política, "cumpliendo con lo que dictan nuestros estatutos".

El pasado 4 de mayo, finalizaban los seis meses que estipula la normativa nacional para este tipo de gobiernos transitorios, según han informado los impulsores de la iniciativa en nota de prensa.

La que fuera senadora por el PP conquense, Montserrat Martínez, ha sido una de las firmantes de este recurso, junto a afiliados y a alcaldes como el de Carboneras de Guadazaón, Carlos Arteche, el de Villar de Cañas, Alejandro Pernías y los primeros ediles de Gascueña, Buenache de la Sierra, La Huérguina, Tresjuncos, Campillo Paravientos, Valdemoro Sierra, Villar del Humo, Víllora, Salinas del Manzano, La Cierva, Algarra y Garaballa.

También han respaldado esta impugnación los portavoces de Villamayor de Santiago, Belmonte, Villalba de la Sierra, Quintanar del Rey, Moya y Fuentelespino de Moya, el concejal de Mota del Cuervo, Miguel Olivares, el presidente de la Junta Local del PP en Minglanilla, Miguel Ángel Valero, y los integrantes de NNGG, Paula Abán, Juan Alberto López y Héctor Ruipérez.

Montserrat Martínez ha recordado que a la obligatoriedad de cumplir con la normativa que rige el funcionamiento del partido "se une el compromiso que adquirieron representantes de Génova en noviembre del pasado año 2025 en una reunión celebrada en la sede de Cuenca ante decenas de alcaldes, portavoces y concejales de la provincia de que convocarían el congreso provincial antes de seis meses".

Martínez ha insistido en que "la democracia y transparencia interna" en un partido politico son pilares "que no se pueden obviar", como tampoco a los afiliados "que tenemos derecho a elegir a nuestros representantes".

La ex senadora se ha preguntado "cómo van a confiar los ciudadanos en un partido politico para el gobierno de nuestras instituciones si no es capaz de garantizar un proceso interno limpio".

"Tenemos que dar ejemplo y demostrar que no somos iguales que otras formaciones que con imposiciones o pucherazos designan a sus gobernantes".

Montserrat Martínez ha querido destacar la "lealtad" de alcaldes, portavoces, concejales y afiliados del PP de Cuenca, "que hemos esperado pacientemente a que se convocara el congreso provincial".

"Comprobado que de momento no se hace y que el actual dirigente de la gestora, José Antonio Martín-Buro, justifica y se aferra a su cargo cada día que pasa sin importarle que nadie le haya votado, hemos decidido, por el bien del PP de Cuenca y por el de la provincia, pedir formalmente el cese ya de este gobierno transitorio".

Por último, Martínez ha apremiado a que el congreso se celebre lo antes posible, dada la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, "el desencanto de alcaldes, concejales y afiliados ante esta situación va en aumento y hay que frenarlo ya".

En noviembre de 2025, cerca de 70 alcaldes y portavoces de la provincia de Cuenca ya firmaban una petición en la que se exigía la celebración de un Congreso manifestando su desacuerdo por la forma en la que se obligó al presidente en ese momento, Benjamín Prieto, a renunciar a su cargo y a la imposición de una gestora en el PP conquense.