Alcaldesa Almadén rebate a Junta sobre el plan de Mayasa para el pueblo y reclamará la municipalización de Castilseras

La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, en declaraciones a Europa Press. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado, ha salido al paso de las declaraciones del vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, respaldando los planes que la empresa pública Mayasa tiene para la localidad, ya que según su versión, la información trasladada a los ayuntamientos de la comarca por parte del propio presidente de la entidad desvelan que lo previsto no supone el incremento de puestos de trabajo, ya que mantendrían una plantilla igual a la existente en la actualidad, de 41 trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, recuerda Jurado que este tan traído y llevado plan estratégico lleva "años coleando" y, una vez elaborado, resulta a todas luces "pobre de solemnidad para Almadén" toda vez que tanto el pueblo como su equipo de Gobierno defiende la teoría de que Mayasa debiera acometer una "diversificación económica" de su actividad minera.

Consideran que una vez que terminó la explotación del mercurio de la zona, con una estrategia que debería de tener "un objetivo claro, el de generar riqueza y generar empleo en una zona que ha perdido tanto, pero que tanto ha dado durante siglos".

Con esta premisa, argumenta que el plan estratégico presentado por la entidad, en una primera valoración, parece que "solo quiere salvar las cuentas de SEPI" y que Mayasa "no cueste dinero". "No estamos contentos con este planteamiento".

Por lo tanto, "hablar de que se van a crear cien puestos de trabajo solo tiene como objetivo engañar a la población de Almadén", asegura Raquel Jurado, quien manifiesta que "Almadén no está para promesas electorales, sino para realidades".

Según la munícipe, el plan que Mayasa dio a conocer al Ayuntamiento "habla de cultivos súper intensivos de olivo, cultivo de secano de olivo, pistachos o forraje e incrementar la cabaña ganadera", todo ello con la contratación de personal para la Dehesa de Castilseras, que no supondrán incremento en la plantilla global de la empresa, ya que se amortizarían otros puestos de trabajo.

El plan estratégico presentado por Mayasa "tampoco habla de ninguna modificación del modelo de gestión del Parque Minero", que presenta un diseño que "es muy mejorable y que debería atraer un mayor número de visitantes".

En cuanto a la "tercera pata", el Centro Tecnológico del Mercurio, "la propia empresa, por boca de su presidente, asume que es claramente deficitario económicamente".

Con todo, se trata de un plan estratégico que "no es lo que necesita Almadén", ni "debe de ser el compromiso del Gobierno de España con Almadén". No se entiende por tanto desde la localidad, los parabienes desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Nos parece una aberración que un pueblo como Almadén, que se ha dejado tanto en el camino y que ha aportado tanto al Estado, que sus mineros y sus familias han sufrido tanto, que no haya una apuesta decidida por esta reconversión económica, y que, además, se difundan informaciones falsas", ha enfatizado.

PROPUESTA DE PLAN ALTERNATIVO

A nivel político e institucional, Raquel Jurado asegura estar trabajando a todos los niveles junto al Partido Popular para "plantear un plan alternativo" que apueste de forma decidida por Almadén cuando haya un previsible cambio de gobierno, ya que está visto que el actual gobierno socialista tan sólo pretende que "Almadén no le cueste dinero al Estado".

Abunda en este punto en la posibilidad de "municipalizar la dehesa de Castilseras" pasando a ser de titularidad del Ayuntamiento. Esto, defiende, permitiría una gestión público-privada mediante la licitación de su gestión, que redundaría en la creación de puestos de trabajo y en un beneficio económico importante para un ayuntamiento "con su economía quebrada tras la pésima gestión de los sucesivos gobiernos municipales socialistas".

Se intentaría "explotar en su totalidad" la finca ampliando su uso también al turismo, toda vez que "ofrece grandísimas posibilidades" más allá de las actuales, que se limitan a "observación de astros o avistamiento de aves".

De igual modo, la regidora considera que sería deseable la rehabilitación de las viviendas del Vivero, utilizadas por los mineros para su esparcimiento y que "se están hundiendo" sin ningún proyecto a la vista para su rehabilitación, si bien podrían "atraer turismo rural".

La posibilidad de hacer deportes acuáticos en el entorno de la presa es otra de las propuestas de la alcaldesa, así como la implantación de industrias de transformación agroalimentaria.

También plantea Jurado el cambio de rumbo en la gestión del Parque Minero con una coordinación con la Diputación de Ciudad Real dentro del Geoparque Volcanes de Calatrava que atraiga un mayor número de visitantes.

Ante esta propuesta de plan estratégico, carga contra Mayasa quien, a su juicio, "está poniendo más esfuerzo y más recursos en discutir la titularidad de los caminos de uso público que discurren por la finca o en impedir que los vecinos disfruten de actividades de esparcimiento que tradicionalmente se realizaban en la finca" que en trabajar en una gestión eficiente y positiva para Almadén.

"Nos parece una vergüenza esta actitud, porque hay mucho esfuerzo personal y económico que está soportando el Ayuntamiento para responder a las múltiples demandas que está planteando Mayasa", ha lamentado la primera edil, que califica de "indigna" esta actitud para con la sociedad de Almadén.

A su juicio, la gente de Almadén "está indignada" por ver como una empresa pública se empeña en impedir que la población disfrute de actividades que tradicionalmente se han venido desarrollando como por ejemplo, el uso de "las eras de Barbudillo, donde toda la vida hemos ido a montar en bicicleta o a aprender a conducir y que ahora se han arado para que no se puedan utilizar" o, por ejemplo, impedir que los Domingos de Resurrección los jóvenes, previa autorización, puedan acampar en el denominado Charco de los Carrizos.

"Antes se pedía permiso a Mayasa y siempre se concedía. Este año no solo no se les ha concedido, sino que se ha denunciado a los chicos que han ido, con multas que ascienden a más de 500 euro por persona", apunta.

En definitiva, Jurado apuesta por un cambio de rumbo radical en la gestión que se propone, permitiendo una revitalización económica real y la convivencia con la sociedad de Almadén como ha venido haciéndose durante décadas, siempre, por supuesto, desde la responsabilidad.