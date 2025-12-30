Alcaldesa de Guadalajara reivindica la "convivencia, el respeto y el trabajo responsable" en su mensaje de fin de año

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha reivindicado la importancia de la convivencia, el respeto y el trabajo responsable para seguir construyendo el futuro de la ciudad en su mensaje de fin de año.

"Cuando apuramos los últimos momentos de 2025, quiero compartir con vosotros una idea: el futuro nos espera, se construye. Se construye con decisiones responsables, con servicios públicos que funcionan y con una convivencia basada en el respeto", ha afirmado Guarinos, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La primera edil ha subrayado que "Guadalajara es una ciudad tranquila, segura, cercana y acogedora. Y ese clima de respeto es uno de nuestros mayores valores. Cuidarlo es responsabilidad de todos los guadalajareños".

La alcaldesa ha agradecido la confianza de quienes han elegido Guadalajara para vivir. "Somos ya más de 93.000 vecinos y cada día alguien nuevo elige Guadalajara para empezar su futuro. Porque Guadalajara es la mejor ciudad del mundo para vivir. Por eso quiero dar las gracias a quienes habéis llegado este año a Guadalajara. Gracias a quienes lleváis aquí toda una vida. Y gracias a quienes nos precedieron, porque gracias a su esfuerzo hoy tenemos una ciudad con sólidas raíces".

En su intervención, Guarinos ha puesto en valor el trabajo realizado durante el año: "Con los pies en el suelo, trabajamos con todo el empeño y todo el rigor para que Guadalajara funcione cada día mejor. Garantizamos y mejoramos los servicios públicos, esenciales para que el día a día sea más fácil y sea mejor. Las personas sois el centro de nuestras actuaciones y garantizar vuestro bienestar es nuestra motivación y nuestra principal preocupación".

También ha avanzado algunos proyectos para 2026. "Contaremos con un transporte urbano renovado, más eficiente y mucho más sostenible", ha adelantado, añadiendo que se seguirá "ampliando la vivienda asequible y accesible y crearemos nuevos espacios verdes y nuevas zonas de ocio y deportivas".

"Impulsaremos nuevas actividades pensadas para el disfrute y la convivencia y defenderemos nuestras tradiciones y nuestra identidad con mucho orgullo", ha asegurado.

En estas fechas, Guarinos ha tenido un recuerdo especial para quienes atraviesan momentos difíciles, refiriéndose a "las personas y familias más vulnerables, de quienes han perdido un ser querido, de quienes tienen problemas de salud, de quienes están pasando por momentos difíciles, por cualquier circunstancia, la que sea, y les pido que nunca, nunca, pierdan la esperanza".

Finalmente, la alcaldesa ha deseado lo mejor para el nuevo año. "En estas fechas tan señaladas, os deseo un 2026 con salud, con trabajo y con oportunidades para que todos vuestros sueños se puedan cumplir. Gracias por creer en Guadalajara, gracias por quererla y por cuidarla. Y gracias por construir juntos, entre todos, Guadalajara cada día. De todo corazón, feliz año", ha concluido.