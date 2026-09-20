Alcaraz y Sarule estrechan lazos en Europa a través de sus tradiciones textiles con el respaldo de la Diputación

Actos celebrados en la localidad italiana de Sarule con motivo del hermanamiento con Alcaraz. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de Albacete, Fran Valera, ha acompañado este fin de semana a una delegación de Alcaraz, encabezada por su alcalde, Pedro Valero, y su teniente de alcalde, Yolanda Ballesteros, en los actos celebrados en la localidad italiana de Sarule con motivo del hermanamiento entre ambos municipios.

Un encuentro titulado 'Sa Burra y los telares verticales como patrimonio europeo compartido', que pone en común dos tradiciones textiles vinculadas al uso del telar vertical y que abre una nueva vía de colaboración cultural, artesanal y turística entre ambos territorios en pleno corazón de Europa.

El hermanamiento se enmarca dentro del proyecto europeo 'Trame Gemelle Twin Looms', una iniciativa financiada por la Unión Europea a través del programa CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores) con el Ayuntamiento de Sarule como entidad coordinadora, la participación del Ayuntamiento de Alcaraz y el apoyo de Focus Europe ETS.

Todo ello con la finalidad de transformar la artesanía y la identidad textil local en una herramienta de ciudadanía europea, diálogo comunitario y cooperación institucional duradera para preservar este legado común y convertirlo en un espacio de oportunidades y desarrollo, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Así, durante el fin de semana, tanto el vicepresidente de la Diputación de Albacete como la delegación de Alcaraz han intercambiado con las autoridades y la población de Sarule sus respectivos patrimonios textiles, conociendo de primera mano las técnicas y tradiciones que se mantienen vivas en cada localidad, con la elaboración de las alfombras de nudo español Alcaraz (declaradas BIC) y de 'sa burra' como principales protagonistas.

Además, han tenido la oportunidad de disfrutar de distintas actividades, descubriendo el proceso tradicional de elaboración de sus 'sa burra', desde la preparación de la urdimbre hasta el tejido y el teñido de la lana mediante productos vegetales, al tiempo que se han adentrado en la riqueza cultural y etnográfica de la zona (trajes tradicionales, danzas, gastronomía, producciones artesanales o costumbres vinculadas a la ganadería y la elaboración de productos lácteos y dulces típicos), al coincidir este encuentro con la celebración del Otoño en Barbagia, una de las principales propuestas promocionales de esta comarca de Cerdeña.

PROYECTAR ALCARAZ MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS

Con su presencia en este encuentro, el vicepresidente provincial ha reafirmado el apoyo de la Diputación de Albacete al Ayuntamiento de Alcaraz en un proyecto que busca "el intercambio de conocimiento y de tradiciones y fortalecer los vínculos entre dos municipios europeos que comparten un patrimonio artesanal singular, que es un orgullo", y ha dejado claro que la institución provincial estará al lado de cada iniciativa que contribuya a dar a conocer ese patrimonio, así como la cultura de Albacete fuera de nuestras fronteras.

Además, Valera ha puesto el foco en el valor diferencial de estas alfombras de nudo como una de las expresiones artesanales más representativas de la provincia: "Son parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones heredadas y de la identidad de un pueblo que ha sabido mantener vivo este oficio único".

Del mismo modo, ha subrayado tanto la importancia de este hermanamiento como la participación de la localidad alcaraceña en el proyecto europeo 'Trame Gemelle-Twin Looms', porque "esto abre una ventana infinita de oportunidades y colaboraciones culturales, artesanales y turísticas", subrayando la proyección que esta iniciativa representa para Alcaraz y las nuevas sinergias que puede generar para el conjunto de la provincia.

Por su parte, el alcalde de Alcaraz también ha destacado el valor de este hermanamiento, remarcando la relevancia que tiene para su municipio estar integrado en un proyecto de esta envergadura. Además, a raíz de esto, la localidad ha formalizado su incorporación a la red internacional Focus Europe ETS, consolidando un nuevo eje de cooperación euro-mediterránea entre Italia y España y ampliando las posibilidades de colaboración con otros municipios y entidades europeas.

Asimismo, ha agradecido la acogida recibida en Sarule y ha señalado que el objetivo es que este primer encuentro "sea el comienzo de una relación duradera que permita seguir compartiendo iniciativas entre nuestros pueblos", asegurando que Alcaraz ya espera a sus 'hermanos' de Sarule "con los brazos abiertos, para acogerlos, devolverles hospitalidad, mostrarles nuestra tierra, nuestras alfombras y nuestras tradiciones y seguir aprendiendo y construyendo propuestas juntos".

Tras este primer encuentro en Cerdeña, el hermanamiento tendrá continuidad con una futura visita de la delegación de Sarule a Alcaraz, donde ambas localidades podrán seguir compartiendo sus tradiciones textiles, su patrimonio y sus experiencias en torno a la conservación y promoción de sus respectivas culturas.