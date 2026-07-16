Alegaciones al decreto de capacitación sociolaboral para personas con discapacidad podrán presentarse desde este viernes

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TOLEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Discapacidad ha anunciado la apertura de un periodo de información pública sobre el proyecto de decreto por el que se regula el servicio de capacitación sociolaboral para personas con discapacidad en el sistema público de servicios sociales de Castilla-La Mancha y el procedimiento de acceso.

El proceso, según ha publicado este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, se abrirá este viernes, 17 de julio, por un periodo de 20 días hábiles.

Cualquier persona interesada podrá formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que estime pertinentes y el texto estará disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es), en el Portal de Participación (https://participacion.castillalamancha.es/) y en la Dirección General de Discapacidad.

Quien desee formular alegaciones al texto que se somete a información pública y proceso participativo podrá presentarlas a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha (https://participacion.castillalamancha.es/) o en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso irán dirigidas a la dirigirlas a la persona titular de la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social.