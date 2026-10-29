Alertan de SMS falsos sobre identificación de víctimas a familias y detallan que la comunicación es personal

El Instituto de Medicina Legal de Toledo, a la espera de los primeros fallecidos del accidente de Urda. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Integración de Datos (CID) ha informado de que familiares de las posibles víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda están recibiendo mensajes vía SMS falsos en los que supuestamente la Guardia Civil informaría de la identificación de los cuerpos de sus familiares.

Por ello, y ante la falsedad de dichos mensajes, se explica que el procedimiento de comunicación de las identificaciones de los fallecidos a sus familias se realiza de manera presencial y personal por la Guardia Civil y nunca por llamada telefónica.

"Se ruega, por tanto, a los posibles afectados que no otorguen veracidad a la recepción de mensajes o llamadas de teléfono", aclara el CID, que precisa que las labores de autopsia e identificación de las personas fallecidas continúan ininterrumpidamente desde ayer "con el mayor rigor y celeridad posibles".