Alfredo Copeiro vuelve a los orígenes y a lo esencial en 'Tiempo presente', su primer álbum

Europa Press Castilla-La Mancha estrena en exclusiva 'Para Teresa', segundo single de adelanto de 'Tiempo presente'

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El músico y artista toledano Alfredo Copeiro publicará a finales de este año o a principios de 2021 el que va a ser su primer álbum bajo el nombre de 'Tiempo presente', un trabajo que ha definido como una vuelta a los orígenes y a lo esencial.

En una entrevista concedida a Europa Press, Copeiro ha comentado que su idea original era la de hacer únicamente un EP, para lo que grabó en el estudio dos temas: 'Entretierra', single de adelanto del disco y que ya ha sido publicado, y 'Para Teresa'.

"Grabé esos dos temas y luego me animé y fui grabando otras cosas para ir sumando", ha señalado, para añadir que el resto de temas de los 13 cortes que componen el disco los llevó a cabo en casa, con sus propios medios y de forma "artesanal".

Ha explicado que 'Tiempo presente', que empieza y acaba con dos temas instrumentales --'Preludio' y 'Coda'--, contiene un compendio de canciones que van desde aquellas grabadas con baterías, guitarras y todo tipo de instrumentos, pasando por otras "más desnudas" sin percusión, hasta algunas acústicas o experimentales. Aunque todas ellas siempre con voz.

UNA VUELTA A LAS COSAS MÁS ESENCIALES

Con todo, Copeiro ha señalado que la idea que envuelve 'Tiempo presente' es la de regresar a las cosas más esenciales, a lo primitivo y a lo artesano. "Es igual que lo que me está pasando en la pintura, la ilustración y en la cotidianidad estos últimos años", ha agregado.

"A partir de ahí, como nunca me había enfrentado a un disco completo, he recuperado canciones que tenía escritas desde hace años y las he colocado junto a otras nuevas. Así, en 'Cosecha' hay un homenaje a 'Dos hombres y un destino', 'Entretierra' es un homenaje a Lorca y hay temas rescatados de cuando tocaba con Zelezna y Dondante, como 'Memoria' y 'La Heredad'", ha argumentado.

También ha mencionado algunas de las colaboraciones con las que cuenta este disco, como las guitarras de Amable Rodríguez, los bajos de Alfonso Ferrer y Riflix, las batería de Vidal Anaya, Coque Santos y Ángel Rodríguez Robles, y los arreglos de Lucas Bolaño (Estrella Fugaz), Xisco Rojo y la banda toledana Bonita, que colabora en la canción 'La llanada'.

Copeiro se ha detenido en esta canción, una de las de nueva facturación que componen el disco, para señalar que es una "especie de ranchera manchega" que cuenta la historia imaginada de una mujer que abandona su aldea de La Mancha para irse a vivir a la gran ciudad y, en un momento dado, decide que tiene que volver a su aldea, "donde está la esencia de su vida".

SUS GRANDES REFERENTES

Finalmente, en cuanto al estilo, Copeiro ha reconocido que musicalmente siempre se ha movido en los años 90, sin dejar a un lado la herencia de los años 70, y que bandas que siempre lo han acompañado como Wilco, My Mornig Jacket, Neil Young o Pearl Jam siguen siendo sus grandes referentes.

'Tiempo presente' se publicará en formato digital a través de Descrito Ediciones Music y a lo largo de las próximas semanas irán apareciendo más cortes del disco a modo de singles, hasta su lanzamiento completo a finales de este año o principios de 2021.

"Es un capricho", ha confesado por último Alfredo Copeiro sobre su primer álbum de estudio, añadiendo que este disco está hecho sin ninguna pretensión. "Solo es algo que necesitaba llevar a cabo como parte de un proceso vital", concluye.