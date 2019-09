Alique: La despoblación requiere "luces largas" pero "no es un problema irreversible"

Publicado 29/09/2019 12:42:44 CET

GUADALAJARA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para el Reto Demográfico en Castilla-La Mancha, Jesús Alique, ha apuntado que aunque al problema de la despoblación hay que ponerle las "luces largas, no es irreversible", y considera "prioritaria" la Ley Regional que ya ha anunciado la Junta y que está previsto poner en marcha esta misma legislatura.

El comisionado, figura creada recientemente para coordinar esta acción en Castilla-La Mancha, ha reconocido en una entrevista a Europa Press que, si bien "no hay una varita mágica" frente a este desafío mundial, "los pueblos son un lugar de oportunidades" para mucha gente que quiere cambiar su estilo de vida.

Sin embargo, para ello ha considerado vital "romper estereotipos" de que el que se queda en el pueblo es que no está formado o no se puede ir a la ciudad y afrontar el hecho de que la otra cara de la despoblación es el mapa de una región cada vez más envejecida y masculinizada.

De ahí que haya señalado que uno de los campos en los que se está poniendo el acento con distintas iniciativas sea el de la mujer rural pero "somos conscientes que esto no se soluciona en unos años".

En cuanto a la Ley frente a la Despoblación, con ella, garantizar los servicios ya no solo será un derecho sino una "obligación" de la Administración, ha dicho tras recordar que de esta forma ya no pasará lo que si pasó hace unos años, con el cierre de escuelas y servicios de Urgencias y "gobierne quien gobierne, se tiene que respetar; ya no será una decisión política como se ha hecho en el pasado porque habrá que cambiar la norma".

Alique ha incidido también en la necesidad de reformar la financiación autonómica, de tal manera que se tenga en cuenta la situación de los territorios y se garanticen los servicios a todos por igual, pero también que se discrimine positivamente las zonas despobladas con distintas líneas de apoyo.

Ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a invertir esta legislatura 120 millones de euros para llevar a las "zonas blancas" de municipios con menos de 200 habitantes de la región, donde no llegan las operadoras porque no es rentable, la banda ancha como una garantía de desarrollo socioeconómico.

Para el responsable del Reto Demográfico, las comunicaciones digitales son un servicio básico porque conlleva, no solo la posibilidad de ocio sino que abre las puertas al teletrabajo, mejora la prestación sanitaria, los negocios y hasta los servicios sociales se pueden prestar mejor.

UN DELEGADO 'ESPECÍFICO' POR PROVINCIA

El comisionado ha adelantado también que, con el fin de hacer más efectiva esta tarea, cada provincia contará con un delegado específico que trabajará en coordinación con él y con el propio responsable de la Junta en cada una de estas provincias, en la planificación de acciones incluso con otras administraciones.

La figura del comisionado en la región depende directamente de la Presidencia y surge para coordinar la acción de las distintas consejerías ante el desafío de la despoblación en Castilla-La Mancha, un hecho que se centra en esta región en los "bordes" oeste y sur pero especialmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Esta figura trabaja, por tanto, en coordinación con todas las Consejerías y realiza una labor transversal y global.

VAN 678 MILLONES Y 84 LÍNEAS DE AYUDA

En próximas fechas una Comisión Europea visitará 'in situ' la región para ver cómo se ha plasmado la política de inversión de las Inversiones Territoriales Integradas (ITI) aprobadas para determinados territorios. En Castilla-La Mancha son 632 los municipios beneficiados, en su mayoría de Cuenca y Guadalajara.

A los fondos estructurales (FEDER) y de inversión que se reciben de Europa la Junta ha sumado los propios y según Alique, "a día de hoy" ya hay 84 líneas de ayuda por importe de 678 millones de euros que tiene criterios de discriminación positiva en favor de los territorios ITI.

De hecho, ha explicado que los 632 municipios pueden solicitar ayudas a las convocatorias generales y que hay una reserva orientativa de 527 millones de euros "exclusivamente" para estas zonas del total de 678, y "unos 110 millones ya han llegado a ellos", ha apuntado.

En cuanto a la cifra de beneficiarios de los programas ITI, la ha cuantificado en unos 13.000 entre ayuntamientos y personas físicas.

Por mencionar algunos proyectos de zonas ITI, el guadalajareño ha reseñado varios de la provincia alcarreña, la Vía Ferrata de Sacedón, o el de las salinas de Saelices de la Sal, iniciativas encaminadas a favorecer el turismo y a crear empleo.

"Se trata de que las actividades que se generen en el medio rural sean viables y por eso queremos poner los medios para que lo sean", ha incidido el responsable del Reto Demográfico.

El comisionado no ha querido dejar pasar por alto el papel de los Grupos de Desarrollo de Acción Local como generadores de actividad económica.

Castilla-La Mancha forma parte de una red de comunidades autónomas con las que comparte desafíos demográficos entre las que se encuentran: Castilla y León, Extremadura, Aragón, La Rioja, Cantabria, Asturias; la región castellanomanchega junto a la aragonesa han sido pioneras en replicar a nivel de sus respectivas comunidades la figura del comisionado, que ya está sembrando interés por parte de otras autonomías.

Según el padrón municipal de 2018, la población de los 919 municipios de Castilla-La Mancha asciende a 2.026.807 personas, de ellas, solo 299.158 están repartidas en 739 municipios con una población inferior a los 2000 habitantes.

Por su parte, el informe Stratego recoge que en sesenta y nuevo localidades de la región, ningún vecino tiene m menos de 20 años y en 72 localidades más del 50% de la población tiene más de 65 años.