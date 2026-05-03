Almagro convoca una nueva edición del Certamen Nacional de Teatro Clásico Amateur Luis Molina 2026

Certamen de Teatro Clásico Amateur. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almagro, en colaboración con la Diputación Provincial de Ciudad Real y la asociación cultural El Taular Teatro, ha convocado el Certamen Nacional de Teatro Clásico Amateur de Almagro Luis Molina 2026, que tendrá lugar del 4 al 6 de septiembre.

El Ayuntamiento, tal y como ha informado en nota de prensa, ya ha publicado las bases que pueden consultarse en www.almagro.es. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio de 2026. El objetivo del certamen es el de promover y difundir el teatro clásico entre los grupos de teatro amateur de nuestra geografía.

"El Renacimiento, el Barroco y el Romanticismo español fueron periodos especialmente fértiles para la cultura y la lengua españolas, y edificaron una visión del Mundo, una retórica y una estética riquísimas, a las cuales queremos rendir homenaje en este certamen", recoge la publicación.

Pueden participar grupos de teatro no profesionales de todo el territorio nacional, que no desarrollen su actividad en el circuito profesional. Cada grupo podrá presentar una única propuesta, que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases, incluyendo documentación artística, técnica y un vídeo íntegro de la representación.

Tras el proceso de selección, se elegirán tres grupos participantes y dos reservas. El certamen contará con un jurado especializado que otorgará diversos galardones, entre ellos el Primer Premio Luis Molina a la mejor obra, así como premios a la dirección, interpretación, vestuario y un reconocimiento especial del público.

Las representaciones tendrán lugar del 4 al 6 de septiembre de 2026 en el Corral de Comedias de Almagro, con una función diaria durante ese fin de semana. Cada grupo seleccionado recibirá una subvención de 1.200 euros en concepto de participación. La clausura y entrega de premios se celebrará el domingo 6 de septiembre, tras la última representación. Toda la información relativa al certamen puede consultarse en la web oficial del Ayuntamiento de Almagro y sus redes sociales.