Almoguera acogerá el 25 y 26 de julio su segunda concentración motera con apoyo de la Diputación

Presentación de la II concentración motera 'La Reconquista'. - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La II concentración motera 'La Reconquista', que tendrá lugar en el municipio de Almoguera durante el sábado 25 y el domingo 26 de julio, está organizadqa por la Asociación Motera y Cultural 'La Reconquista' y cuenta con apoyo económico de la Diputación .

"El mototurismo es un segmento en constante crecimiento, formado por viajeros que recorren muchos kilómetros, que quieren descubrir nuevos destinos, disfrutar de la gastronomía, de los pueblos y ciudades que visitan y de conocer el patrimonio y vivir experiencias auténticas: precisamente lo que ofrecemos desde la provincia de Guadalajara y trata de fomentar la Diputación Provincial", ha indicado durante la presentación diputada provincial de Turismo, Elena Cañeque.

La diputada ha indicado que este tipo de iniciativas "generan actividad, promocionan nuestro territorio y atraen a visitantes" y eso es "invertir en oportunidades para nuestros pueblos", ha informado la Diputación en nota de prensa.

En la presentación de la II concentración motera 'La Reconquista' han intervenido también el alcalde de Almoguera, Antonio Barona, y el presidente y vicepresidente de la asociación organizadora, Antonio Salanova y Luis Fernando Abril, respectivamente.

TODOS LOS ALOJAMIENTOS DE LA ZONA RESERVADOS

Antonio Barona ha destacado la promoción turística que representa para Almoguera y para el resto de la comarca este evento, como lo demuestra que "todos los alojamientos de Almoguera, Mondéjar, Pastrana, Almonacid de Zorita y, en general de todo el entorno, están reservados para recibir a moteros de toda la península, de las islas e incluso internacionales".

Algo que ha corroborado el vicepresidente de la Asociación 'La Reconquista', Luis Fernando Abril, quien ha explicado que tras el éxito y buena acogida que tuvo la primera edición de la concentración en 2025 "esperamos una gran afluencia de aficionados de toda la geografía española, incluidas las islas Canarias y algunos que vendrán del sur de Francia".

Las inscripciones pueden realizarse de forma anticipada, un precio de 15 euro a través de la página www.entradium.com o de forma presencial a un precio de 20 euro desde el comienzo de la concentración motera.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El encargado de detallar el programa de actividades que compone esta II concentración motera 'La Reconquista' ha sido Javier Salanova, presidente de la asociación que organiza el evento. La apertura oficial de la concentración tendrá lugar el sábado 25 de julio a las 18.00 horas, con la apertura de inscripciones presenciales y del espacio de feria en el que "hemos conseguido que vengan bastantes puestos de artículos moteros" de diverso tipo, ha dicho: motos, carcross, quads, minimotos, coches de competición y alguna sorpresa más, todo ello ambientado con música.

"A partir de las 19.30 horas tendremos de las mejores exhibiciones que hay a nivel nacional de acrobacias con motos, juegos o saltos, en la plaza del Ayuntamiento y toda la calle para arriba hasta aproximadamente las 20.30 o 21.00 horas", ha continuado Salanova.

A continuación habrá una fiesta motera que, a partir de las 22,30 horas incluirá la actuación de un grupo de pop seguida de otro concierto de un grupo de rock, que comenzará en torno a la 1 de la madrugada.

Ya el domingo 26 de julio tendrá lugar a partir de las 9.00 horas habrá un desayuno motero de huevos con chorizo y la ruta motera que recorrerá toda la comarca, con parada técnica en Almonacid de Zorita y regreso a Almoguera, donde tendrá lugar la comida para todos los inscritos con sorteos de regalos y otra actuación musical en directo.