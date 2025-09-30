Archivo - Nota Y Fotos: La Comunidad De Madrid Patrocina La Expedición A La Cumbre Del Manaslu En Nepal Que Liderará El Alpinista Carlos Soria A Sus 86 Años - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

ALBACETE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alpinista Carlos Soria, que a sus 86 años acaba de coronar Manaslu, impartirá una conferencia en Albacete fruto del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Municipal de Deportes (IMD) y la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha.

La conferencia tendrá lugar en la Filmoteca Municipal el próximo 16 de octubre, a partir de las 18.30 horas, en el marco de las IV Jornadas de Montaña organizadas por la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha y que cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete, Diputación Provincial y Junta de Comunidades.

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha asegurado que "es un lujo contar con una figura de este calibre, un fenómeno que trasciende más allá del ámbito deportivo", destacando que a sus 86 años acaba de coronar Manaslu y es el alpinista con más edad en lograr cumbre en un pico de 8.000 metros, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Francisco Villaescusa ha recordado que "el año pasado contamos con la participación de los hermanos Pou y Sebastián Álvaro, y este año, además de Carlos Soria, el cartel presenta otras figuras relevantes como Pipi Cardell, toda una institución en el himalayismo, la primera mujer de la historia en abrir una vía de 8.000 metros en estilo alpino, sin desmerecer a Carlos Pitarch y Óscar Cardo".

En su larga trayectoria deportiva, Carlos Soria cuenta con 12 cumbres de más de 8.000 metros: Naga Parbat (8.125 m., en 1990 con 51 años de edad), Gasherbrum II (8.035 m., en 1994 con 55 años), Cho Oyu (8.201 m., en 1999 con 60 años), Everest (8.848 m., en 2001 con 62 años), K2 (8.611 m., en 2004 con 65 años), Broad Peak (8.047 m., en 2007 con 689 años), Makalu (8.465 m., en 2008 con 69 años), Gasherbrum I (8.068 m., en 2009 con 70 años), Manaslu (8.156 m., en 2010 con 71 años), Lhotse (8.516 m., en 2011 con 72 años), Kanchenjunga (8.586 m., en 2014 con 75 años), Annapurna (8.091 m., en 2016 con 77 años) y Manaslu (8.163 m., en 2025 con 86 años).

Además, Soria ha coronado las 'Seven Summits', las montañas más altas de cada continente: Elbrus (Europa), Mckinley (América del Norte), Aconcagua (América del Sur), Everest (Asia), Monte Vinson (Antártida), Pirámide de Carstensz (Oceanía) y Kilimanjaro (África).

PROGRAMACIÓN IV JORNADAS DE MONTAÑA

Las IV Jornadas de Montaña comenzarán el martes 14 de octubre, a partir de las 17.30 horas, en el Salón de actos de la Junta, con una doble conferencia a cargo de Óscar Cardo, 'Sarabastall, un proyecto de cooperación en Pakistán' y Pipi Cardel, 'Nezabudka'.

El miércoles 15, Carlos Pitarch versará sobre 'Anori, el trineo del viento', en el Salón de actos de la Diputación a partir de las 18.30 horas, cerrando el ciclo Carlos Soria el jueves 16 en la Filmoteca, a partir de las 18.30, con su conferencia 'Una vida en las montañas'.