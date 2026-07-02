El Alterna Festival vuelve este fin de semana a El Bonillo con entradas agotadas

Presentación del festival. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Bonillo vuelve a convertirse este fin de semana en un gran referente nacionales de la música alternativa con todas las entradas vendidas para la XVII edición del Alterna Festival.

La Diputación de Albacete ha acogido este jueves la presentación oficial del evento con la participación del diputado del Área Social, José González; el concejal de Hacienda del municipio, Jesús Antonio Castellanos; el responsable de Berrintxe Producciones, Manuel Núñez; y el representante de la Asociación Rolling Circus, Christian Moral Moreno.

González ha comenzado felicitando al Ayuntamiento de El Bonillo por seguir apostando de forma decidida por la cultura y por un modelo de desarrollo que ha sabido convertir un festival nacido en el ámbito local en una cita con proyección nacional.

También ha reconocido el trabajo de Berrintxe Producciones y de la Asociación Rolling Circus, destacando que el Alterna Festival es el resultado de un "gran trabajo compartido" entre administraciones públicas, iniciativa privada y tejido asociativo.

"Eventos como éste demuestran el gran equipo que formamos las instituciones, las empresas y las asociaciones cuando trabajamos juntas para sacar adelante proyectos con identidad propia capaces de situar a nuestra provincia en el mapa de los grandes festivales del país", ha señalado.

El diputado provincial ha incidido en que el apoyo de la Diputación responde al convencimiento de que la cultura constituye también una herramienta de desarrollo económico y social para el territorio.

Además, ha recordado el importante retorno económico que genera Alterna Festival para El Bonillo, donde, como el año pasado señalaba el alcalde, Juan Gil, por cada euro invertido en el festival retornan tres euros a la economía local, ha informado la Diputación en un comunicado.

"Nuestros pueblos pueden organizar grandes eventos sin renunciar a su identidad. Alterna demuestra que lo local puede convertirse en un referente nacional", ha destacado. El diputado ha reiterado el compromiso de la institución provincial con aquellos proyectos culturales capaces de generar riqueza, empleo y cohesión social.

FESTIVAL PLENAMENTE CONSOLIDADO

El concejal de Hacienda de El Bonillo ha recordado la evolución experimentada por un festival que nació en 2008 como una pequeña iniciativa para ofrecer un fin de semana de música y que hoy se encuentra plenamente consolidado tras diecisiete ediciones.

Ha destacado que todas las entradas se encuentran agotadas, como ya sucediera en anteriores ediciones, manteniendo un modelo de crecimiento sostenible con un aforo limitado a 4.200 personas diarias y que "no quiere crecer", pensado para garantizar la comodidad del público y la calidad de la experiencia.

Castellanos ha explicado además que el recinto contará nuevamente con más de 6.000 metros cuadrados de zonas de sombra, además de una organización específica para facilitar el acceso escalonado a la piscina municipal durante las horas de mayor calor.

De su lado, el responsable de Berrintxe Producciones ha destacado que Alterna Festival atraviesa uno de sus mejores momentos después de colgar el cartel de "entradas agotadas" más de un mes antes de su celebración, en un contexto especialmente complicado para el sector de los festivales.

Ha explicado que el público del Alterna es especialmente fiel y que buena parte de los asistentes repiten edición tras edición atraídos por un formato "cómodo, cercano y familiar", muy diferente al de los grandes macrofestivales.

Asimismo, ha señalado que la campaña de promoción de este año ha querido poner el foco en la identidad del territorio y del propio municipio, utilizando elementos cotidianos del paisaje urbano y rural de Castilla-La Mancha para reivindicar el papel que desempeñan este tipo de eventos en zonas afectadas por la despoblación.

ENTRADAS PARA 2027

Núñez ha avanzado que la excelente acogida del Alterna Festival permite, precisamente, tener ya la mirada puesta en 2027. No en vano, la organización pondrá a la venta las primeras 500 entradas para la próxima edición este mismo viernes, de forma exclusiva y presencial dentro del recinto del festival, como reconocimiento a la fidelidad de quienes asisten este año. Posteriormente, el próximo miércoles, se abrirá una segunda preventa online con otras 500 localidades.

Además, ha explicado que el público del Alterna procede mayoritariamente de la Comunitat Valenciana, seguida de Madrid y Castilla-La Mancha, confirmando el creciente atractivo nacional del festival. También han destacado que la piscina municipal volverá a integrarse en el dispositivo del evento con un sistema de acceso organizado para facilitar que los asistentes puedan refrescarse durante las horas de mayor calor, reforzando así el carácter cercano, cómodo y cuidado que distingue al festival desde sus orígenes.

Uno de los elementos diferenciales del Alterna Festival vuelve a ser el Espacio Rolling Circus, que ofrecerá durante ambas jornadas cerca de una treintena de actividades gratuitas abiertas tanto a los asistentes como al público en general.

Christian Moral Moreno ha explicado que unas sesenta personas participan en la organización de este espacio multidisciplinar, concebido como un lugar accesible donde convivirán circo, música, talleres, actividades participativas y propuestas culturales dirigidas a todas las edades, dando además protagonismo a artistas y colectivos de la región.

Organizado por el Ayuntamiento de El Bonillo y Berrintxe Producciones, el Alterna Festival volverá a estructurarse en tres espacios diferenciados: el Recinto Ferial Quijote como escenario principal de conciertos; el Espacio Rolling Circus, ubicado entre el parque y la piscina municipal Antón Díaz; y la tradicional zona gratuita de acampada junto a la Plaza de Toros.

El cartel principal reúne 16 conciertos con algunas de las bandas más destacadas del rock, punk y mestizaje nacional e internacional. El viernes actuarán Boikot, Sociedad Alkoholika, Sanguijuelas del Guadiana, Benito Kamelas, Sons of Aguirre & Scila, Awakate, Parkineos y Nerve Agent, mientras que el sábado será el turno de Narco, Dubioza Kolektiv, Kaotiko, Amygdala, La Élite, Segismundo Toxicómano, Trashtucada y Biznaga.

La programación se completa con las propuestas culturales y musicales del Espacio Rolling Circus, que volverá a convertir El Bonillo en un punto de encuentro para la creación artística, la participación ciudadana y la convivencia durante todo el fin de semana.