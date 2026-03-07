Altozano, Parque Gasset, Infantado o Zocodover, epicentros feministas en CLM al grito de 'El feminismo no se calla'

Distintas manifestaciones recorrerán este domingo Castilla-La Mancha por el 8M bajo el lema 'El feminismo no se calla' - RED FEMINISTA DE C-LM

TOLEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Distintos colectivos, asociaciones y plataformas han convocado este domingo en Castilla-La Mancha, con motivo del 8M --Día Internacional de la Mujer-- varias manifestaciones con las que recorrerán la Comunidad Autónoma bajo el lema 'El feminismo no se calla'.

En concreto, la Coordinadora del 8M de Albacete ha convocado una manifestación a las 12.00 horas que irá de la Plaza Gabriel Lodares hasta la Plaza del Altozano.

En Ciudad Real, la Asamblea de Mujeres Feministas ha convocado una manifestación que partirá a las 12.30 horas desde la puerta del Parque Gasset y recorrerá la calle General Aguilera hasta la plaza del Ayuntamiento.

El Movimiento Feminista de Guadalajara ha anunciado que la manifestación partirá a las 12.00 horas desde el Monumento a la Constitución y recorrerá la calle Cifuentes y la Avenida del Ejército hasta finalizar en el Palacio del Infantado.

Mientras que en Cuenca se celebrará una manifestación bajo el lema 'Si el enemigo avanza, avancemos nosotras. Contra el machismo y el fascismo' que dará comienzo a las 18.00 de la tarde en la Plaza de Toros y finalizará en la Plaza de España.

Por último, en Toledo la Plataforma 8M ha convocado una manifestación este domingo que partirá del Paseo de la Vega y concluirá en la Plaza de Zocodover de la capital regional.

EL MANIFIESTO

El manifiesto elaborado por la Red Feminista de Castilla-La Mancha que se leerá al concluir cada una de las manifestaciones señala que el 8 de marzo es un día para recordar "cuántas renuncias y sacrificios ha costado a las mujeres avanzar en el disfrute de derechos y que se blinden mediante leyes".

"Ahora el feminismo se ha encontrado con una resistencia inaudita, habida cuenta de la experiencia acumulada; una resistencia que procede de opciones políticas que no quieren avanzar, sino retroceder a escenarios donde hay una oligarquía de carácter patriarcal que manda, donde la culpa de todo siempre la tienen quienes protestan, critican o subvierten el orden establecido y donde sobra la democracia", subraya.

No obstante, reza el manifiesto, después de tres siglos de vindicaciones y reivindicaciones, "de enfrentarnos a un sistema machista, de sufrir todo tipo de violencias solo por ser mujeres, después de miles de manifestaciones y protestas, hay una cosa que tenemos clara: ¡El feminismo no se calla!".

"Si nos callamos, retrocedemos en derechos: Muchos municipios gobernados por las derechas han suprimido las Concejalías de Igualdad, se invisibiliza la verdadera y específica función de los puntos violeta cuando se les cambia el nombre, se obstaculiza la acción de los colectivos feministas y se recortan presupuestos", subraya.

A ello añade que el feminismo no se calla "porque, si nos callamos, las mujeres más vulnerables, las que no pueden hablar, se quedarán desprotegidas". "Las niñas, las precarias, las migrantes con o sin papeles, las víctimas de violencias sexuales, las maltratadas, las prostituidas, las marginadas o las excluidas; todas ellas necesitan nuestro grito y nuestra presencia en los espacios donde sus derechos están siendo pisoteados".

"El feminismo no se calla porque, si nos callamos, dejamos a la infancia y a la juventud en manos de los dueños de las redes sociales que están propagando mensajes de odio, de misoginia, de racismo, de individualismo y de violencia; y porque si nos callamos, la única voz que se va a escuchar es la de los movimientos retrógrados que nos quieren, por un lado, romantizadas, idealizadas como santas, madres o esposas perfectas y, por otro, sexualizadas y cosificadas".

Tampoco se calla, añade el manifiesto, porque en lo que va de año han sido asesinadas 10 mujeres y 2 menores a manos de sus parejas, exparejas o padres. "Si consiguen callarnos, se acaba la democracia. Somos la mitad de la humanidad y el silenciamiento de la mitad de la humanidad equivale a dictadura de la otra mitad".

"Por eso estamos aquí y por eso seguimos formando parte de este movimiento transformador y revolucionario que es el feminismo. Por eso seguimos apelando a la unidad de todas las mujeres, porque nos va la vida en ello, una vida digna de ser vivida. Por eso reivindicamos la importancia de estar juntas, organizadas, de sostenernos en lo colectivo", afirma.