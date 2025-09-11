Alumnos del IES conquense 'Fernando Zóbel' sorprenden a Pedro Sánchez con sus conocimientos en Emergencias

Alumnos del IES 'Fernando Zóbel' de Cuenca exhiben ante el presidente, Pedro Sánchez, sus conocimientos en Emergencias y Protección Civil. - LOLA PINEDA/EUROPA PRESS

CUENCA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del ciclo de Formación Profesional de Emergencias y Protección Civil del IES 'Fernando Zóbel' han protagonizado un simulacro de intervención en el medio natural ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mostrarle algunos de los conocimientos que se imparten en este centro de Cuenca.

El simulacro ha mostrado a dos campistas que, al levantarse, se han encontrado con un fuego en las proximidades de su tienda. Estos alumnos han ejecutado las maneras de autoprotección previas a la llegada de los servicios de emergencia.

A continuación, los efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha han llegado para hacer una maniobra básica de autoprotección, para mantener a salvo a los campistas y a los intervinientes en el incendio formando un abanico de agua que mantiene las llamas a distancia.

Los bomberos del Ayuntamiento de Cuenca y efectivos del emergencias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) también han estado presentes en el simulacro.

Pedro Sánchez ha mostrado su "reconocimiento y gratitud" a todo el profesorado de la Formación Profesional y en particular a estos alumnos del IES 'Fernando Zóbel' que han participado en esta práctica, preguntándose "por qué no se ha hecho antes" este tipo de formación que se ha impartido de forma pionera y que se va a extender al conjunto de España a través del Plan de Formación ante emergencias de Protección Civil que ha presentado durante su visita a la capital conquense.