Alumnos del IES Pedro Mercedes de Cuenca regresan a las aulas tras confirmarse que el humo era vapor de agua

Archivo - Servicio de Bomberos de Cuenca. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos del IES Pedro Mercedes de Cuenca han regresado a las aulas tras confirmar los equipos de bomberos que el humo detectado era vapor de agua fugado de una tubería de la caldera.

Según informaba el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, sobre las 17.38 horas, alrededor de 60 estudiantes del centro habían sido evacuados ante la alarma tras detectarse el humo en el centro educativo situado en la calle Cañete de la capital conquense.

Al lugar de los hechos se han desplazado, junto a los equipos de bomberos del Parque de Cuenca, agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y una UVI móvil en preventivo. No se han registrado afectados.