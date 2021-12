Alumnos de varios países llegan a Ciudad Real para participar en un proyecto de Erasmus+ contra el bullying

CIUDAD REAL, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado la bienvenida este martes a alumnos de segundo curso de Bachillerato procedentes de Polonia, Turquía, Rumanía y Macedonia del Norte que participan en un proyecto contra el bullying, de Erasmus+. Se trata de un proyecto llamado 'Fostering, Tolerance and Respect Against Violence and Bullying' en el que participa el Colegio 'Salesiano Hermanos Gárate', centro de acogida de los alumnos, que estarán en la Ciudad Real hasta el próximo sábado.

Así lo han anunciado María Ángeles Sánchez, coordinadora del proyecto y profesora de inglés en el centro educativo, junto con la alcaldesa, Eva María Masías, y la concejala de Igualdad, Ana Belén Chacón.

Sánchez ha indicado que este programa, que comenzó en 2019 pero se retrasó un año por la pandemia, tiene el objetivo de fomentar la tolerancia y el respeto para terminar con el bullying. "Este programa busca abrir la mente de los alumnos para que vean otras culturas y estamos muy contentos de poder mostrar al mundo nuestra cultura y tradiciones", ha dicho.

De su lado, la alcaldesa ha dado la bienvenida a los visitantes a la sala de plenos y ha explicado que se trata "de una de las salas más importantes de la ciudad" lugar donde "se debate el futuro". "Es un privilegio acogeros", ha destacado añadiendo que "en el Ayuntamiento creemos en este tipo de proyectos que ayudan a sensibilizar los problemas de la sociedad como el bullying".

"Viajar es una experiencia enriquecedora", ha dicho añadiendo que la visita a Ciudad Real "será una experiencia inolvidable" porque "realmente merece la pena".

"Espero que en estas fechas tan señaladas disfrutéis de esta ciudad preparada para vivir una Navidad feliz después de la pandemia y que para vosotros sea una semana inolvidable", ha expresado a los alumnos.

Finalmente, el Ayuntamiento ha hecho entrega del pañuelo de hierbas a cada uno de los alumnos y el centro educativo un recuerdo 'Don Bosco' a la alcaldesa.