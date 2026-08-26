Álvaro Guijarro. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Álvaro Guijarro, jefe de maromeros, será el pregonero de San Mateo 2026 de Cuenca, algo que él mismo define como "lo mejor que me podía pasar con la trayectoria que llevo en esta fiesta".

Según cuenta, comenzó a correr la vaca con 16 años, "como todos los chavalillos", y al llegar a los 22 "dos grandes maromeros, El Tata y Manolo, me ofrecieron unos guantes y me dijeron que si me atrevía. Les dije que por supuesto, y ahí empezaron mis andanzas", tal y como ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

"Desde entonces llevo 33 años ejerciendo como maromero, de los cuales los últimos los ejerzo como cabeza de maromeros. Tengo un equipo de profesionales a mi cargo que solamente con mirarnos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos damos todo por todos y siempre velamos por el bien de la vaquilla y para intentar evitar que los corredores padezcan una cogida grave", ha relatado Guijarro.

El pregón tendrá lugar el próximo viernes 18 de septiembre en el Casco Antiguo de la capital conquense.