Álvaro Lorenzo celebrará 10 años de alternativa encerrándose con seis toros en Toledo a beneficio de Parapléjicos

TOLEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El torero toledano Álvaro Lorenzo celebrará diez años de carrera, desde que tomó la alternativa a manos de 'El Juli' en Nimes hace una década, encerrándose con seis toros el próximo 28 de marzo en la Plaza de Toros de Toledo, a favor del Hospital Nacional de Parapléjicos.

El cartel del evento, que ha sido presentado este lunes en el propio centro hospitalario, ha contado con la presencia del propio Lorenzo, el director de la empresa 'Mare Nostrum', Nacho LLoret, el presidente de la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros de Toledo, Eduardo Martín Peñato; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Los beneficios de esta corrida de toros, según ha indicado en la presentación de esta cita la directora de Gestión del Hospital, María del Sagrario Carabaño, irán destinados a la puesta en marcha de "una gran ludoteca adaptada" dentro de la Unidad de Rehabilitación Complementaria de este centro hospitalario.

El propio Lorenzo ha tomado la palabra para indicar que para él este es un cartel "muy bonito y especial", en el que se encerrará con toros de las ganaderías Miura, Victorino Martín, Victoriano del Río, Garcigrande, Alcurrucén y El Freixo, por lo que ha dado las gracias a todos los implicados que han dado su apoyo para la celebración de esta corrida.

"Es un privilegio y un honor poder participar y aportar mi granito de arena", ha apuntado el torero toledano, quien ha esperado poder disfrutar de esta jornada, que ha calificado como "un sueño", con todos los toledanos, que espera que llenen el 28 de marzo los tendidos de la Plaza de Toros de la ciudad.

CELEBRAR CON LOS TOLEDANOS

La presidenta de la Diputación de Toledo ha destacado tanto a Parapléjicos, por su "buen trabajo" y la esperanza que genera en los pacientes, como la figura del maestro Álvaro Lorenzo por su décimo aniversario y que lo quiera celebrar con los toledanos.

"Estáis hechos de una pasta especial", ha dicho Cedillo al torero, para invitar a la ciudadanía a que participe en este "gran evento". "Las instituciones estamos aquí para apoyar y sin duda alguna creo que va a ser un gran día", ha manifestado.

El alcalde de Toledo, de su lado, ha mostrado su esperanza en que tras esta presentación la Plaza de Toros de Toledo pueda estar totalmente llena y cuelgue el cartel de 'no hay billetes'. "Contáis con el Ayuntamiento para que esa tarde sea memorable", ha apuntado.

Asimismo, ha dicho al diestro toledano que "hay que tener valor" para encerrarse con seis toros de las mejores ganaderías de España "en una tarde que puede pasar a los anales de la historia de la tauromaquia de nuestra ciudad", al tiempo que ha destacado la trayectoria de más de medio siglo del Hospital de Parapléjicos.

CADA AÑO "A MÁS"

El director de la empresa de eventos 'Mare Nostrum', que durante el acto ha hecho entrega al Hospital del cheque con lo recaudado el pasado año, ha celebrado que esta colaboración vaya cada año "a más", destacando tanto la figura Álvaro Lorenzo como de las ganaderías que van a participar, "seis de las principales de España".

Finalmente, el presidente de la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros de Toledo ha destacado que este evento del día 28 está basado "en la generosidad", afirmando que el proyecto conjunto para llevarlo a cabo "tiene futuro" y congratulándose de que "entre todos" se arrope a Parapléjicos.