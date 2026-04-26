Amaya Alonso y Lucía Dionosio ganan la medalla de bronce para la UCLM en el Campeonato de España Universitario de pádel - UCLM

CUENCA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Amaya Alonso Villasevil y Lucía Dionisio Laureano han logrado la medalla de bronce para la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campeonato de España Universitario (CEU) 2026 de pádel.

La competición se ha celebrado en la Universidad de Málaga. La pareja superó la fase de grupos representando a la UCLM tras dos victorias y una derrota, ha informado la Institución académica en nota de prensa.

Se estrenan así en el palmarés de medallas de la universidad regional en los CEU, máxima competición del deporte universitario a nivel nacional. Amaya Alonso estudia Educación Primaria en el campus de Ciudad Real y Lucía Dionisio cursa Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el campus de Toledo.

Con el bronce de Amaya y Lucía son nueve las medallas conseguidas por la universidad regional en los CEU 2026, que se celebran en Andalucía. A las platas de Silvia Rey en campo a través, Celia Reoyos en halterofilia e Israel Sánchez-Infantes Hita en natación, se suman las medallas de bronce de Lucía Jimeno en esgrima y de Sánchez-Infantes y Aitor Machuca Pérez-Higueras en natación.

La próxima cita para la UCLM será el 27 de abril en el CEU de tenis de mesa.