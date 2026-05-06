Amiab celebrará por primera vez en Cuenca su Gala Anual de Premios a la Inclusión

Reunión de los representantes de Amiab con el Ayuntamiento de Cuenca. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación de personas con discapacidad de Albacete (Amiab) trasladará este año la celebración de su tradicional Gala Anual de Premios a la Inclusión a la ciudad de Cuenca.

Así lo ha anunciado el alcalde de la capital conquense, Darío Dolz, tras un encuentro con el presidente de Amiab, Emilio Sáez, destacando que será la primera vez que este evento se va a celebrar fuera de Albacete, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El alcalde conquense ha destacado la vinculación de la ciudad con la entidad, habiendo contado con la primera delegación constituida fuera de Albacete.

El alcalde ha ofrecido todo el apoyo del Consistorio para la celebración de esta destacada gala anual a la que acuden asistentes de todo el país y en la que se reconoce a personas, entidades y organizaciones que destacan por su labor en favor de la inclusión de personas con discapacidad.

En este sentido, Dolz ha apuntado que "para la ciudad es muy importante por el tipo de acto que es en sí mismo, pero también por el impacto económico que supondrá".

El primer edil ha señalado además que "la relación entre el Ayuntamiento y Amiab es excelente y mantenemos con ellos una colaboración total a todos los niveles, también a través del convenio que tenemos rubricado y que tiene que ver con ámbitos como la capacitación profesional, programas de intermediación o apoyo al empleo vulnerable".

Por su parte, Emilio Sáez ha informado en esta reunión de trabajo de las destacadas cifras de amiab en Cuenca, que cuenta con 280 personas en plantilla. En cuanto a la atención ofrecida y acciones realizadas, ha subrayado que tienen a 860 personas en proceso de inclusión, además de que se ha prestado atención a 209.