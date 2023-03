Amigos de Museo de Santa Cruz, contra la "cesión" de la obra de Alberto Sánchez a la "colección privada" de Roberto Polo

TOLEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Rectora de Museo de Santa Cruz, ¡Vivo!, asociación de amigos del Museo de Santa Cruz de Toledo, se ha mostrado en contra de que el Gobierno regional haya cedido la obra del artista Alberto Sánchez a la Fundación Roberto Polo para ser expuesta en los espacios que "nunca debieron cederse a un coleccionista privado".

"Deberían haber sido empleados para permitir la gran ampliación expositiva del Museo de Santa Cruz y la mejora y modernización de los servicios que requiere un museo del siglo XXI", han indicado en nota de prensa, en la que ha informado que se suma a la concentración convocada por STAS-CLM Intersindical, para próximo lunes, 6 de marzo, ante las puertas del Museo de Santa Cruz de Toledo para criticar dicha cesión.

Por ello, han reclamado "la necesaria recuperación del Museo de Arte Contemporáneo de Toledo y la exposición permanente de sus fondos, un museo que aún mantiene su entidad jurídica, cuyas obras siguen en los almacenes del Museo de Santa Cruz desde el cierre provisional de aquel, en el año 2001".

Tras defender la "profesionalidad" de todo el personal del Museo de Santa Cruz y sus filiales, desde los últimos directores que han estado al frente de la institución hasta su actual director, Antonio Francisco Dávila Serrano, así como del resto de personal técnico, administrativo o vigilantes de sala, esta asociación ha denunciado que las condiciones en las que tienen que realizar su trabajo "son precarias".

"No hay un apoyo institucional ni una planificación que permita desarrollar un proyecto consistente de museo, ni siquiera a corto o medio plazo, no hay una mínima autonomía de gestión y los presupuesto no específicos para el museo, y ya de por sí insuficientes, sufren constantes recortes económicos y de espacios para poder afrontar las funciones propias de un museo de referencia".

Pese a ello, desde esta asociación defienden que "están realizando un brillante trabajo, con unos resultados que se traducen en que durante el año 2022 ha sido el museo más visitado de todos los de gestión transferida en Castilla-La Mancha".