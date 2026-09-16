Amnistía Internacional y Abycine anuncian los finalistas de su concurso de Cortos sobre derechos humanos

Los proyectos seleccionados pasarán por Abycine Lanza, el mercado audiovisual independiente del festival. - ABYCINE

ALBACETE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional y la Fundación Abycine han dado a conocer los tres proyectos finalistas de la 15ª edición del Concurso de Ayuda a la Producción de Cortometrajes sobre Derechos Humanos, una iniciativa que cumple quince años.

Los tres proyectos finalistas de un total de 73 y de 23 preseleccionados son 'Cada día', 'Los idealistas' y 'Submarí', según han informado los organizadores a través de una nota de prensa.

Los proyectos seleccionados pasarán por Abycine Lanza, el mercado audiovisual independiente del festival, donde tendrán la oportunidad de presentar y defender sus propuestas durante la Zona Corto Pro, dentro de las jornadas profesionales que se celebrarán en Albacete del 20 al 23 de octubre.

'Cada día', dirigido por Natalia Montes y Laura Pacheco y producido por USER T38. El proyecto sitúa su historia en la posguerra y sigue a una madre y sus dos hijas que tratan de sobrevivir en un entorno desolado, hasta que encuentran a un niño fugitivo escondido en la parte trasera de su casa.

'Los idealistas', dirigido por Fernanda Valencia y producido por R. Mutt Society, con Pola Films como coproductora. La película aborda, desde un planteamiento que combina lo social y lo fantástico, las dificultades de acceso a la vivienda. Una pareja cree haber encontrado por fin el lugar donde construir su hogar, pero la búsqueda termina convirtiéndose en un inquietante recorrido marcado por la especulación, el desahucio y la lucha por tener un techo.

'Submarí', dirigido por Lucas Moro y Manuel Rossell y producido por Al Cuadrado Films. Con el humor negro como vehículo, el proyecto pone el foco en la gentrificación y la especulación inmobiliaria a través de un hombre que vive con su madre en un modesto apartamento del barrio del Carmen de Valencia. La compra del edificio por parte de un inversor y la muerte repentina de su madre lo empujarán a tomar una decisión desesperada para evitar perder la vivienda en la que ha vivido toda su vida.

LOS PROYECTOS DEFENDERÁN SUS PROPUESTAS EN ABYCINE LANZA

Por segundo año consecutivo, el concurso se integra en Abycine Lanza, reforzando así el acompañamiento profesional a los proyectos seleccionados y su conexión con la industria audiovisual.

Los responsables de los tres cortometrajes participarán en la Zona Corto Pro, donde presentarán sus proyectos en formato pitch ante un jurado formado por representantes de Amnistía Internacional y la Fundación Abycine, junto a un profesional del sector audiovisual.

Su participación en Lanza les permitirá además acceder a las actividades de networking y a reuniones one to one con productores, distribuidores y agentes de ventas acreditados en el mercado, ampliando las posibilidades de desarrollo y financiación de los proyectos.

El proyecto ganador recibirá una ayuda de 5.000 euros destinada a su producción, aportada por Amnistía Internacional, a la que se suma un apoyo adicional de hasta 2.000 euros para acciones y eventos de promoción.

Una vez producido, el cortometraje tendrá su estreno en España en Abycine Cortos 2027, sección oficial del Festival Internacional de Cine Independiente de Albacete y calificadora para los Premios Goya en las categorías de Cortometraje de Ficción y Documental.

Tras completar su recorrido por festivales, la obra se incorporará también al fondo audiovisual de Amnistía Internacional para su utilización en acciones de divulgación y sensibilización.