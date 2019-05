Amores quiere poner a La Roda "en el mapa de España" y que su mandato se recuerde por "dar felicidad y sonrisas"

Publicado 30/05/2019 13:24:58 CET

TOLEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde electo de La Roda, Juan Ramón Amores, ha asegurado que trabajará para "dar ilusión, cambiar muchas cosas y colocar a la localidad en el mapa de Castilla-La Mancha y de España". También ha afirmado que le gustaría que su mandato fuera recordado como el que "ha dado sonrisas e ilusión" a los vecinos de esta localidad albaceteña.

"Si conseguimos eso --lo de las sonrisas y la ilusión-- es que habremos que conseguido que el empleo y la industria hayan funcionado", ha dicho Amores, que aún es director general de Juventud y Deportes en funciones, durante la presentación en Toledo del Observatorio de la Actividad Física de Castilla-La Mancha.

A preguntas de los medios, el que será el nuevo alcalde de La Roda ha dicho que afronta esta nueva etapa con "mucha ilusión", toda vez que el municipio ha estado gobernado 32 años por el PP.

De igual modo, y también preguntado por los medios, ha dicho que recibe la Medalla de Oro de la región que el presidente regional le otorgará este viernes, Día de Castilla-La Mancha, "emocionado" por el hecho de que hayan pensado en él, pero a la vez seguro que "hay mucha gente que se lo merece".

No obstante, al ser distinguido con dicha medalla quiere transmitir a los castellano-manchegos que "ante un problema no hay que rendirse, que se puede afrontar aunque con dificultad cualquier reto".

"Recojo el premio con sentimiento de contraste. Por un lado de emoción, por el hecho de que de el presidente y consejero pensaran en mi responsabilidad, y de dedicación para los héroes invisibles que ya no están, que nos dejaron, y para los héroes invisibles que nos diagnostican cada día. Dedicación también a la marea de gente que nos acompaña en esta lucha sin la cual no se podría conseguir nada", ha dicho.

"Voy a dedicar ese premio a esa marea de gente del equipo de la Consejería y del consejero que durante estos años me han acompañado. Sin ellos, me hubiera caído tantas veces que no me hubiera podido levantar. Hay gente que ha tirado de mi de la cuerda y me ha puesto la sonrisa y ha hecho que consiga el galardón", ha concluido.