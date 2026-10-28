Cerca de 60 heridos son derivados a hospitales de Toledo, Alcázar, Ciudad Real, Albacete y Madrid

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de heridos del accidente de trenes de Urda (Toledo) se han derivado a distintos hospitales de la Comunidad Autónoma, tal y como han informado fuentes del Gobierno regional.

En concreto, hay 29 de ellos en el Hospital General Universitario de Toledo --donde ya se han producido dos altas--, 20 en el Mancha Centro de Alcázar de San Juan, cuatro en el Hospital General de Ciudad Real y otro herido más en el Hospital General de Albacete. Además, tres heridos se han trasladado a hospitales de Madrid.

El accidente ferroviario ha dejado, por el momento, 30 víctimas --24 en el AVE y 6 en el Iryo-- aunque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que serán más, al tiempo que ha apuntado que hay de momento unos 80 heridos de diversa consideración.