CCOO dice que en la empresa de Socuéllamos había un depósito con "niveles de toxicidad e inflamación muy altos"

Agentes de la Guardia Civil y de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 27 de octubre de 2025, en Socuéllamos, Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). - Europa Press

CIUDAD REAL, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Ciudad Real ha pedido "celeridad" para poder esclarecer las causas del grave accidente laboral ocurrido este lunes en una planta de residuos sanitarios de Socuéllamos, que le ha costado la vida a una trabajadora de 51 años y ha causado heridas graves a otros dos compañeros.

Un varón de 31 años en estado crítico, que fue trasladado al Hospital de La Paz en Madrid, y otro de 58 en estado grave que permanece ingresado en el Hospital de Albacete, recuerda en nota el sindicato, que ha lamentado el siniestro.

"Todo, según las primeras pesquisas, debido a la explosión de un deposito que contenía productos químicos con unos niveles de toxicidad e inflamación muy altos", indica en nota de prensa.

El accidente ha ocurrido en una empresa del Grupo Athisa que lleva poco tiempo funcionando y en la que CCOO no tiene representación legal.

"No sabemos si había evaluación de riesgos laborales, si esa evaluación se ajustaba a la actividad real y si los trabajadores y trabajadoras tenían la formación adecuada o los equipos de protección necesarios. Puntos, todos estos, que deberá esclarecer la autoridad laboral a la que pedimos que se depuren todas las responsabilidades".

Desde CCOO se han puesto a disposición de la familia y de los trabajadores afectados para todo aquello que puedan necesitar, al tiempo que han recordado que las empresas son las responsables de velar por la salud y seguridad de sus plantillas.

El próximo viernes, 31 de octubre, a las 11.00 de la mañana el sindicato ha convocado una concentración "en señal de duelo y protesta frente" a las puertas de la sede de la patronal de Ciudad Real. CCOO pide a la ciudadanía que se sume.