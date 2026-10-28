Casi 60 heridos son derivados a los hospitales de Toledo, Alcázar, Ciudad Real, Albacete y Madrid

Llegan los primeros afectados al Hospital de Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de heridos del accidente de trenes de Urda (Toledo) se han derivado a distintos hospitales de la Comunidad Autónoma, tal y como han informado fuentes del Gobierno regional.

En concreto, hay 29 de ellos en el Hospital General Universitario de Toledo --donde ya se han producido dos altas--, 20 en el Mancha Centro de Alcázar de San Juan, cuatro en el Hospital General de Ciudad Real y otro herido más en el Hospital General de Albacete. Además, tres heridos se han trasladado a hospitales de Madrid.

El accidente ferroviario ha dejado, por el momento, 30 víctimas --24 en el AVE y 6 en el Iryo-- aunque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que serán más, al tiempo que ha apuntado que hay de momento unos 80 heridos de diversa consideración.

De su lado, la consejera Portavoz de Castilla La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que todos los heridos han sido evacuados fuera de los trenes y los medios de rescate realizan ahora la labor de extracción de los cadáveres".

"Todas las personas que estaban heridas salieron de los trenes y lo que estábamos ya es en los trabajos de la extracción de cadáveres", ha explicado la consejera en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.

Todas las consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas se han puesto a la disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha, no obstante, ha pedido que quien esté en disposición de donar que se acerque a los hospitales.

Por el momento, ha explicado que de los 80 heridos, 50 son graves y 30 leves. Asimismo, Padilla ha aportado que una unidad de triaje deriva a cada paciente al centro más adecuado según su gravedad y se han reforzado los consultorios y centros de salud de Mora y Sonseca, además de haberse desplazado equipos de urgencias y emergencias al pabellón de Urda, a pocos kilómetros del lugar del accidente.

La consejera portavoz también ha recalcado que se han habilitado puntos de atención psicológica a familiares en Atocha, en Sevilla-Santa Justa, en Córdoba y en el colegio de Urda. Ha especificado que ha sido el Colegio de Psicólogos y profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha los que han puesto a disposición un equipo de psicólogos.