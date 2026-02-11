AMP(2).- UME se desplegará en los municipios del entorno del Bullaque ante la previsión de que el caudal siga aumentando

Inundaciones causadas por la crecida del río Bullaque en El Robledo (Ciudad Real). - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplegará en los municipios del entorno del río Bullaque ante la previsión de que su caudal continúe creciendo en las próximas horas, especialmente en la zona de El Robledo, donde se concentran actualmente las mayores dificultades de la provincia debido a las lluvias intensas y al desembalse del pantano de la Torre de Abraham, que se encuentra al máximo de su capacidad.

Así lo ha solicitado el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, petición que ha sido autorizada por el Ministerio de Defensa.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han informado de que el despliegue se realizará aguas abajo del embalse de la Torre de Abraham, donde existen varias explotaciones agrícolas en las que será necesario evacuar animales ante el riesgo de inundación, además de realizar tareas preventivas.

Por otro lado, según ha indicado, en declaraciones a Europa Press, la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, el punto de encuentro y distribución de la UME se establecerá en la localidad de Alcoba, desde donde se coordinarán las actuaciones logísticas.

El ámbito de intervención se centrará aguas abajo de la Torre de Abraham, en una zona en la que se pretende garantizar una respuesta organizada ante el incremento del caudal.

Fernández ha apuntado que la movilización se ha llevado a cabo por prevención ante la previsión de que el nivel del río siga aumentando en el Valle del Bullaque.

En la zona ya están actuando efectivos de Infocam, trabajadores de Tragsa, así como los propios ayuntamientos afectados, que han levantado diques de contención para evitar que el agua alcance viviendas y otras infraestructuras.

Según ha publicado la propia UME en sus redes sociales, unidades del Primer Batallón de Intervención ya han salido desde la Base Aérea de Torrejón para sumarse al operativo.

La activación se enmarca en la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de elevar, a las 12.05 horas de este miércoles, el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam) a Fase de Emergencia en Situación Operativa 2 para toda la región. Desde el pasado día 6, el plan permanecía en Fase de Alerta, Situación Operativa 1.

La declaración del nivel 2 permite movilizar recursos extraordinarios como la UME en cualquier punto del territorio afectado, en un contexto de lluvias persistentes y saturación de cauces que mantiene en alerta a varios municipios de la provincia de Ciudad Real.

CONSTRUCCIÓN DE DIQUES EN EL ROBLEDO

Mientras tanto, en la localidad de El Robledo, vecinos, efectivos del Infocam y operarios municipales y de Tragsa trabajan a contrarreloj para levantar diques y barreras de contención en calles y viviendas para minimizar al máximo los daños por el incremento del caudal del Bullaque.

El alcalde de la localidad, Gustavo Ormeño, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que "están saturados", intentando hacer diques de contención en las calles para evitar que el agua llegue a la mayor parte del pueblo.

Según ha explicado, ya hay numerosas zonas inundadas y se han visto obligados a tapiar algunas casas con ladrillos, mientras otros vecinos continúan levantando diques con arena y grava para tratar de aguantar la crecida que están sufriendo.

Además, la pedanía de Las Islas ha tenido que ser desalojada ante el avance del agua, en una medida preventiva adoptada para garantizar la seguridad de sus vecinos, mientras el operativo de emergencia continúa pendiente de la evolución del caudal en las próximas horas.