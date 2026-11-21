Amparo Torres (PSOE) defiende que los recursos sirvan para construir, rehabilitar y aliviar el alquiler - PSOE

ALBACETE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Albacete al Congreso, Amparo Torres, ha visitado este sábado el mercado de Valdeganga junto a la candidata al Senado, Isabel Belén Iniesta, para trasladar a vecinos y vecinas las propuestas socialistas para afrontar la crisis de la vivienda, uno de los grandes retos de la próxima legislatura.

Durante su intervención, Torres ha subrayado que garantizar una vivienda accesible para el conjunto de la ciudadanía constituye "uno de los principales problemas" --"si no el principal"-- que deberá resolver el próximo Gobierno, con especial atención a las personas trabajadoras y a la gente joven.

"Tener vivienda accesible para el conjunto de la ciudadanía y, principalmente, para las personas trabajadoras y para la gente joven es una prioridad", ha asegurado la candidata socialista, quien ha defendido que el acceso a un hogar no puede depender de la capacidad económica de cada familia.

Así, Amparo Torres ha destacado el anuncio realizado este mismo sábado por el presidente del Gobierno, quien ha anunciado que el próximo martes llevará al Consejo de Ministros la prórroga del impuesto a la banca. La medida permitirá recaudar 1.400 millones de euros que, según ha explicado Torres, se destinarán a políticas de vivienda. "No es solo una medida, es un compromiso con nuestro país", ha afirmado la candidata al Congreso, ha informado el PSOE en nota de prensa.

El PSOE plantea que esa recaudación quede blindada por ley para que se destine íntegramente a facilitar el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, a los jóvenes y a las familias con mayores dificultades.

Según la previsión de datos del Partido Socialista, los 1.400 millones de euros recaudados mediante la prórroga del impuesto a la banca podrían financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles durante la próxima legislatura.

Asimismo, los recursos permitirían rehabilitar 52.000 viviendas y aplicar bonificaciones fiscales a cerca de 120.000 inquilinos, con el objetivo de reducir la carga económica que supone el alquiler para miles de familias.

Para Amparo Torres, estas medidas responden a una necesidad real de la sociedad española: disponer de vivienda asequible, tanto para quienes buscan alquilar como para quienes aspiran a acceder a la propiedad.

PRESENCIA EN LOS MERCADILLOS

La visita a Valdeganga se enmarca en una jornada de sábado de presencia socialista en los mercadillos de la provincia de Albacete, donde el PSOE ha instalado mesas informativas para acercarse a la ciudadanía y explicar sus propuestas electorales. Además de Valdeganga, las mesas informativas se han desplegado esta mañana en La Roda, Almansa y Villarrobledo.

En La Roda han participado el secretario general provincial del PSOE y presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, y la vicesecretaria general y vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, Josefina Navarrete; en Almansa ha estado presente Javier Navarro, candidato al Congreso de los Diputados; mientras que en Villarrobledo ha participado Rosario Herrera, candidata al Senado.