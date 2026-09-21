AMPAS de Toledo se concentran este miércoles en Zocodover para exigir climatización adecuada de los colegios

Cartel de la concentración de las AMPAS. - AMPAS

TOLEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las AMPAS de los colegios de Toledo se concentrarán este miércoles en la Plaza de Zocodover este miércoles, 23 de septiembre, para exigir una adecuada climatización de los colegios.

Tras las concentraciones ante las puertas de los centros al finalizar el pasado curso escolar, las familias se reunirán este miércoles 23 de septiembre, a las 18.00 horas, en la Plaza de Zocodover.

Allí se leerá públicamente el Manifiesto por la climatización integral y urgente de los colegios. Con el nuevo curso recién empezado, las AMPAS quieren recordar que las aulas siguen sin un acondicionamiento térmico adecuado, han informado en nota de prensa.

"Ni tampoco las administraciones han comenzado a trabajar en una solución realista y viable para todos los centros de la ciudad. Las familias ya advirtieron en junio de que las movilizaciones se reanudarían en septiembre si no había respuesta en firme, y hoy cumplen esa promesa", ha afirmado.

Así, han lamentado que "termina el verano y la situación sigue igual en los centros". "En verano las temperaturas superan con frecuencia los 30 grados en clases y comedores. En invierno el problema es el contrario y hay niños que comen con el abrigo puesto. Es nuestra obligación ofrecerles unas condiciones dignas".

Climatizar las aulas no es un capricho, es una cuestión de salud pública y de protección a la infancia, añaden, aludiendo al Real Decreto 486/1997 fija entre 17 y 27 grados la temperatura de los lugares de trabajo sedentarios, "y los colegios lo son para docentes y personal".

También mencionan que "la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, por su parte, obliga a anteponer el interés superior del menor y su derecho a un entorno seguro".

Además, mencionan que el AMPA Vega Baja del CEIP Fábrica de Armas compró este verano aparatos de aire acondicionado portátiles para el comedor, que se usó durante un campamento de verano en los meses no lectivos.

"Los padres están haciendo la labor que el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades no hacen, mientras ellos se pasan la responsabilidad unos a otros como si fuera una pelota en el patio del colegio", han reprochado.