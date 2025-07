Ana Santisteban conjuga arte e investigación escénica para agrandar la puerta de entrada al mundo de la guitarra clásica

BRUSELAS/CUENCA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Instalada en Bruselas desde el fin de su etapa formativa, Ana Santisteban (Cuenca, 1990) combina la docencia con la investigación de nuevas propuestas artísticas y creativas en torno a la guitarra clásica con una ambición, la de acercar el universo en el que habita desde que cumplió 8 años a nuevas generaciones abriendo la puerta a nuevas experiencias sensoriales con un hilo conductor de seis cuerdas.

Ana Santisteban completó su formación musical en Cuenca hasta que se topó con la falta de oferta de educación superior, razón por la cual empaquetó la guitarra rumbo a Murcia. Una vez solventada esa fase, tuvo la necesidad de seguir evolucionando. "Sentía que tenía que perseguirlo", explica a Europa Press en una entrevista realizada desde el Parque del Cincuentenario de la capital belga.

Pero España se le quedaba corta, y alzando la mirada hacia el resto del continente encontró la opción de seguir dando pasos en la capital de Europa, donde la profesora Antigoni Goni siguió ensanchándole el camino de la excelencia de las seis cuerdas.

Dos años después, abrochó su periplo académico en Maastricht al mismo tiempo que empezaba a monetizar su saber hacer desde la docencia en Bruselas, lo que le ha hecho establecerse en la ciudad, más allá de sus necesarias dos de cada siete semanas en Cuenca para tocar raíces y coger fuerza.

Entrenamiento, docencia, aprendizaje de idiomas y preparación para conciertos completan la jornada de Ana Santisteban, que hace de la enseñanza el combustible para todo lo demás. "Aprendo mucho dando clase. Me gusta mucho compartir y ayudar a otros artistas que puedan desarrollarse como guitarristas y como músicos".

CASI 30 AÑOS DE HISTORIA DE AMOR

Fue con ocho años cuando recibió por la Primera Comunión la primera de las guitarras que pasó por sus manos. Aunque no había mucho "arraigo musical" en la familia, admite que siempre le ha llamado la atención, casi desde que tenía "uso de razón".

"Tuve mucha influencia de los veranos con mi tía en Cádiz, donde escuché alguna guitarra que se me quedó ahí", rememora, admitiendo que fue el primer paso para desterrar la primera intención de dedicarse por consejo paterno a la flauta de pico.

Su formación posterior la llevó a seguir creciendo hasta que, en pleno Bachillerato, llegaron las dudas. Y fue el profesor José Mota quien la incentivó para que no terminara por enfundar la guitarra.

LEYENDAS Y AROMAS

En la actualidad, Ana Santisteban ofrece un espectáculo en el que combina acordes, relato y aromas, un proyecto que engloba "contar historias con música y olfato".

Un programa con cinco obras, cada una de ellas "con un aroma personalizado en base al periodo de la historia en el que se compuso" como "anclaje a la localización" del punto exacto de donde surgieron.

"Todo ello hace que se cree un aroma especial en base a la obra que se va a interpretar", explica, usando como ejemplo 'Invocación y danza' de Joaquín Rodrigo, uno de los pases del programa, escrito en homenaje a Manuel de Falla. "Habla como de un conjuro gitano que se hace para atraer un espíritu, con el romero, el incienso y la albahaca como aromas".

La intención es crear una atmósfera en la que el espectador "se envuelva en el sonido" también a través del olfato y "adentrarse en un viaje en el tiempo, en el arte, de una forma distinta".

Y es que defiende que los músicos también están obligados a "actualizarse" a la hora de proponer su arte. "Ya no vale el concierto típico clásico en el que todo el mundo se sienta y escucha y aplaude. Hay que ofrecer algo más".

Como tecla, plantea "dar rienda suelta a la imaginación" como receta para, además, atraer al público joven a los escenarios. El resultado del particular concierto ofrecido por Santisteban es que el espectador "se vaya del concierto pidiendo saber el nombre del compositor para poder volverlo a escuchar".

UN PASO MÁS ALLÁ

En su permanente labor de creación artística, ya está pensando en "ir un poco más allá", y aunque conjugándose en la falta de tiempo que provoca su multitarea, no descarta dar cabida a algún artista de la pintura o de la danza que pudiera compaginar su arte con un concierto de guitarra.

Una idea a la que también abre la puerta a posibles juegos de luces que completen un espectáculo, siempre con la premisa de dejar volar a la imaginación. "Podría dedicarme todo el día a pensar cosas nuevas".

Así lo defiende en una disciplina en la que da por seguro que no hay amenaza posible por la evolución de la Inteligencia Artificial. "A todos nos gusta lo auténtico. Hay cosas que se viven en un concierto que no se pueden vivir en un vídeo. En un concierto pasan muchas cosas y hay una comunicación directa con el espectador en una experiencia que no pueden igualar otros medios".

CONCIENCIAR PARA CULTURIZAR

Ana Santisteban aprovecha para reflexionar sobre la sensibilidad musical de la sociedad en general. "La gente no está muy involucrada, y es complicado muchas veces valorar el papel del músico", apunta, aunque sin desistir. "Quiero acercar a la gente a este mundo, no quiero que haya límites, porque a partir del conocimiento se puede valorar de otra manera".

Asegura que "hay muchas cosas por descubrir" en la música clásica, que si bien están ocultas y parecen "algo para unos pocos", puede llegar no solo a ser divertido, sino a transportar a quien escucha "a otra dimensión".

Aún así, muestra "toda la esperanza" de que las nuevas generaciones sigan interesadas en aprender música, pero reclama a todas las partes implicadas hacer su "poquito" para que eso "pueda alcanzarse".

"Creo que todos los artistas estamos ahora en eso. Hay muchas fuentes que nos permiten dar a conocer la música aún más y mientras más lo hagamos, más vamos a formar el oído del oyente", afirma, asegurando que lo que puede detectar en sus alumnos es "mucho talento oculto" que le hace pensar que la música y su docencia gozarán de buena salud en el futuro.

Eso es precisamente lo que se reta a conseguir de cada uno de sus pupilos. "Quiero entender a mi alumno de manera muy personal y, desde esa esencia, sacar lo mejor de ellos".