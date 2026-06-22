Aníbal Gómez enaltece la vida rural: "Quien tiene pueblo tiene un comodín extra y siempre tendrá un lugar al que volver"

Aníbal Gómez cierra el curso de verano sobre periodismo y mundo rural organizado por UCLM y Europa Press - EUROPA PRESS

CUENCA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante, actor, director y artista multidisciplinar Aníbal Gómez, natural de la localidad conquense de Villanueva de La Jara, ha hecho un alegato de defensa del mundo rural y de la calidad de vida que destila un pequeño municipio. "Todo el que tiene pueblo tiene un comodín extra, un lugar al que volver".

Aníbal Gómez, que ha sido el encargado de clausurar el curso de verano 'Periodismo, medios e historias que contar como arma para vertebrar nuestros pueblos' que ha albergado la Universidad de Castilla-La Mancha impulsado por Europa Press, ha ofrecido --entrevistado por el alperino Enrique Aparicio-- su particular testimonio, que pasa por saborear el éxito profesional en la capital de España en el mejor momento de su carrera y, sin embargo, bajar a La Jara siempre que encuentra un resquicio. "En cuanto reúno dos días libres seguidos, bajo al pueblo".

Un pueblo al que le ha demostrado su amor y compromiso también desde la faceta política, ya que llegó a ser concejal del área de Festejos y Cultura. "Yo quería hacer e hice lo que pude, lo que estaba en mi mano dentro de ese pequeño presupuesto que teníamos", afirma el jareño.

Rememora su paso por la acción pública con mezcla de sensaciones. "Me dejé la piel, pero... vi a gente a la que le importaba mucho y a otra que le daba igual que consiguiera un festival o una obra de teatro para el pueblo".

Y es que su ambición siempre ha sido la de "crear, hacer cosas", razón que le llevó a intentar aportar su sabiduría artística al lugar donde echó raíces.

"Para mí, el pueblo es familia, amigos, un lugar donde hasta con tus enemigos tienes una especie de lazo. Como decía Pedro Almodóvar, al final, al pueblo siempre vuelves, es un lugar que siempre ha estado ahí", añade.

Así, y aunque su idea era "salir" de ese pueblo a buscarse la vida, siempre supo que el pueblo iba a estar esperando. "Siempre es un lugar al que volver, es la base, la raíz, de donde salen todas las inspiraciones de lo que yo hago, desde letras de canciones hasta el guion de mi última serie".

Y es que el pueblo termina por representar ese lugar "del que no tienes que huir". Cuando salió a Valencia a estudiar Arte Dramático, se llevó grabada a fuego una manida frase de sus paisanos. "De volver a coger champiñones al pueblo, siempre tengo tiempo".

LA AMBICIÓN DE PERSEGUIR SUEÑOS

Repasando su carrera, ha apelado al mantra de que "si persigues tus sueños, los alcanzarás", restándole verdad a la afirmación. "No dejes de perseguir esos sueños, pero tú por si acaso, ten un plan 'B'".

"No todos los sueños se pueden cumplir tal y como los piensas. A veces hay que tener claro que a lo mejor no puedes conseguir algo en un momento determinado. Ahora estoy consiguiendo cosas laborales que me imaginé en los 2000 y no ocurrieron, pero no tiré la toalla", ha indicado.

Aníbal Gómez, que cada viernes se cuela en las pantallas de millones de españoles en 'Tu cara me suena', programa que lidera la audiencia a cada emisión, analiza su trayectoria en distintas disciplinas artísticas. "En la música, ¿soy un virtuoso?, ¿soy un 'front man' guapo como Mikel Izal?, pues no".

Su experiencia musical le ha llevado, en todo caso, a gozar de éxito con su proyecto Ojete Calor, con Carlos Areces como su otra mitad. "Nos salió bien porque no dejó de ser un experimento para los amigos. Pero somos el grupo más lento de España. En más de veinte años, solo dos discos. Somos vagos, somos pluriempleados y no nos da la vida".

Un grupo bautizado por obra y gracia de la casualidad y con una servilleta de bar como lienzo en blanco para elegir el nombre final, alumbrado en una época donde se llevaban los recopilatorios con dos palabras, como 'Caribe Mix'. "También podríamos haber sido 'Ojete Chill Out'", bromea.

Un nombre de grupo que, recuerda, no escandalizó a su familia. "Estaba tan habituada a mis cosas que nadie se llevó las manos a la cabeza. Si hubiera dicho que quería estudiar derecho, habría habido un silencio incómodo. Pero siempre he tenido la misma línea editorial".

Y de una cosa a la otra, su carrera sigue prosperando, hasta tal punto que pasan los años y se dice a sí mismo: "Otro año más que no tengo que irme a recoger champiñones".

LA RETRANCA COMO SEÑA DE IDENTIDAD

Con un carrera profesional marcada por su vis cómica, admite que también lleva en el DNI, más allá de Villanueva de la Jara, la retranca de toda una comarca como es La Mancha.

"Ser de pueblo nos modifica el humor, y aquí hay acidez, surrealismo, humor negro. Mi mundo ha sido siempre almodovariano y defiendo esa manera que tenemos de contar las cosas", asegura.

El carácter de los que han vivido en el pueblo también se forjaba con la interactuación con los niños de ciudad que venían en verano, un tipo de relación que, apunta, ahora se está perdiendo.

"Esos niños de ciudad venían al pueblo y nos veían con las rodillas raspadas, alucinaban con poder quedarse en la calle hasta las cuatro de la mañana, y con doce años te veían fumar y decían: 'qué bien que fumas'", apunta Gómez.

De ese periplo de niño de pueblo conserva los buenos recuerdos, casi todos ellos con el apellido 'trastada': "Cogía hormigas y las lanzaba a las telarañas; o a cucarachas y las tiraba al agua bendita. En fin, travesuras".

EXITOSO CURSO DE VERANO

La ponencia de Aníbal Gómez sirvió para cerrar la segunda y última jornada del curso de verano impulsado por Europa Press en la institución académica.

Un curso que ha sido posible gracias al patrocinio de Globalcaja, Imesa, Monasterio de Uclés y TJ Agricultura, patrocinadores que han servido para dar forma a dos jornadas de ponencias y debates que han versado sobre la necesidad de poner el foco en las historias a contar que ocurren en los pequeños pueblos.

Esta última jornada se abría con la ponencia de Irene Fernández, periodista en la redacción central de Europa Press Castilla-La Mancha, que ha explicado cómo el medio nutre a los medios locales de teletipos como materia prima para que puedan desarrollar su trabajo.

Europa Press conforma así el "apoyo y refuerzo" de los medios de comunicación que no llegan a todas las coberturas, dotando así de un fondo de armario necesario para que ellos realicen de la mejor manera posible su trabajo.

De otro lado, ha propuesto a los alumnos del curso de verano a explorar la prensa local como nicho de mercado de trabajo, recomendando a los asistentes que acudan también a las agencias de noticias más allá de la prensa tradicional para lograr una información realmente fidedigna.

MESA REDONDA A SEIS MANOS

En una mesa redonda que ha circunvalado ante la premisa de cómo ensanchar el altavoz al servicio del mundo rural, César Martínez, creador y responsable de la Plataforma de Información Objetivo Sierra de Albacete, ha pedido a los estudiantes fijarse en "todo" y les ha invitado a preguntarse siempre el "cómo, cuándo, dónde y porqué". "Para nuestro periódico es noticia todo. Desde una flor en primavera hasta un bonito amanecer".

Por su lado, Julián Rodrigo, @julian_anil, creador de contenido rural, e historiador de profesión, ha apelado a que fragüe una alianza entre historiadores y medios de comunicación para ensalzar el patrimonio de los pequeños municipios, porque "cuando más se conozca esa información" más posibilidades habrá de preservarlo y de ponerlo en valor.

Además, la alcaldesa de Cañete, Montse Poyatos, se ha mostrado con cierto optimismo respecto a aquellos municipios como el suyo, que ha experimentado un crecimiento de población notable y que ahora cuenta con casi mil habitantes, y por ello ha señalado que hay que desterrar la idea de que "el pueblo es lo peor". "Nos lo han vendido, y tenemos que darle la vuelta a la tortilla", ha afirmado.