Antena 3 Deportes, Teresa Perales, Cermi y el Congreso serán reconocidos en los Premios a la Inclusión Social de Amiab

ALBACETE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Toledo del Palacio de Congresos de Albacete acogerá la XXVII edición los Premios a la Inclusión Social que pone en liza Amiab, reconocimientos de ámbito nacional dirigidos a personas, entidades o instituciones por su aportación a la inclusión social de personas con discapacidad o riesgo de exclusión social.

La entidad de utilidad pública celebra un año más su Gala Anual, que es también un encuentro con sus socios, trabajadores y colaboradores que hacen posible que Amiab siga luchando por su objetivo: la plena inclusión de las personas con discapacidad y vulnerables, según ha informado Amiab en nota de prensa.

Emilio Sáez, presidente de Amiab, ha querido dar la enhorabuena a los premiados, que han sido elegidos en Junta Directiva por unanimidad. Sáez asegura que "son hombres y mujeres, entidades o instituciones que han contribuido de manera especial a facilitar la vida a las personas que más difícil lo tienen, que es el trabajo diario de Amiab", motivo por el que se ha querido poner en valor ese hecho desde la entidad y generar la anual celebración conjunta.

Asimismo, el presidente de Amiab ha querido aprovechar la ocasión para agradecer a todas las entidades e instituciones el sentido de la responsabilidad que desarrollan por "colaborar con Amiab para, entre todos, hacer un mundo más justo e igualitario".

A esto se dedican día a día, dice Sáez, "nuestros trabajadores, voluntarios y colaboradores, que han hecho de Amiab una asociación que da empleo a cerca de 2.000 personas en toda España, la inmensa mayoría personas con discapacidad o riesgo de exclusión social", tras 38 años de historia.

UN DÍA DE ENCUENTRO CON LA SOCIEDAD CIVIL

El acto de entrega de estos Premios y Menciones, que es también un día de encuentro con la sociedad civil, colaboradores, plantilla y miembros de la asociación, será el próximo lunes 10 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, evento que será presentado un año más por la periodista albaceteña Mariló Leal. La cita contará, además, con varias sorpresas, así como con la actuación de usuarios del Centro Ocupacional y otros servicios de Amiab y con un colofón musical.

En la categoría de Medio de Comunicación, el premio será para Antena 3 Deportes, mientras que en Institución lo recibirán el Congreso de los Diputados y el Cermi. En la categoría de Empresa será para Grupo Rujamar, en Deporte para Teresa Perales y en Entidad para el SEPE.

Además, habrá menciones especiales para Afanion, Fecam y Metasport CLM.