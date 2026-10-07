Antonio Pérez Henares reivindica en Toledo a Alfonso VI como uno de los grandes reyes de la Reconquista

El escritor y divulgador Antonio Pérez Henares durante una conferencia en Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor y divulgador Antonio Pérez Henares ha reivindicado este miércoles en Toledo la figura de Alfonso VI como uno de los grandes reyes de la Reconquista, cuya relevancia histórica, ha explicado, quedó en buena medida eclipsada por la enorme influencia del Cantar de Mío Cid, donde la imagen del monarca no resulta especialmente favorable.

Pérez Henares ha desarrollado en la capital regional una nueva conferencia del tercer ciclo de novela histórica 'Toledo, Luz de Europa', titulada 'Alfonso VI, el gran rey que reconquistó Toledo y al que maltrató el Cantar', según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

El escritor ha señalado que su intención es acercarse al personaje histórico "tal como fue", poniendo de relieve tanto sus grandes éxitos y su trascendencia histórica como sus desdichas, y especialmente la conquista de Toledo, una ciudad que había sido capital del reino visigodo.

El escritor ha destacado que en la figura de Alfonso VI se encuentra uno de los primeros antecedentes de esa identidad de Toledo asociada a las tres culturas y las tres religiones, que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los principales rasgos de la imagen histórica de la ciudad.

"Qué mejor sitio que este", ha señalado Pérez Henares al referirse al lugar elegido para la conferencia, recordando que fue precisamente por este punto por donde Alfonso VI entró en Toledo.

TOLEDO, UN LUGAR PARA CONTAR LA HISTORIA

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado que queda claro que "Toledo es el mejor lugar para contar la historia donde sucedió la historia".

El alcalde ha hecho hincapié en la singularidad de este ciclo, que busca acercar la historia a los ciudadanos "de una manera lo más aproximada posible" y en los propios escenarios en los que tuvieron lugar los acontecimientos, convirtiendo a Toledo en protagonista de cada una de las sesiones.

En este sentido, ha agradecido la presencia del público y su fidelidad a un ciclo que cuenta con una "importante respuesta" de los ciudadanos, al tiempo que ha destacado que Toledo vive "un día de muchos eventos, de muchas conferencias, muchas de ellas muy interesantes", algo que, ha señalado, "es lo que tiene tener una ciudad muy activa, una ciudad que apuesta por la cultura".

CONTINUACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE

El tercer ciclo de novela histórica 'Toledo, Luz de Europa' continuará el 12 de noviembre con una nueva conferencia dedicada a la historia de la ciudad y que tendrá como protagonista, por segunda vez en esta edición, a un toledano.

En esta ocasión será Daniel Gómez Aragonés quien abordará la presencia de los visigodos en Toledo, después de que en la pasada edición Carmen Vaquero protagonizara la primera conferencia del ciclo.

El Ayuntamiento de Toledo mantiene así su "apuesta" por acercar la historia y la divulgación histórica a ciudadanos y visitantes a través de un ciclo que permite conocer el pasado de la ciudad desde sus propios escenarios y de la mano de reconocidos escritores y divulgadores históricos.